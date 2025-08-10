10 अगस्त 2025,

रविवार

रायपुर

रायपुर से पेंड्रा तक शिक्षा का नया केंद्र, 34 नए नालंदा परिसर युवाओं के सपनों को देंगे पंख

Chhattisgarh News: सेंट्रल लाइब्रेरीज-सह-रीडिंग जोन से प्रदेशभर के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा माहौल मिलेगा।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 10, 2025

प्रदेश में 34 नए नालंदा परिसर (Photo source- Patrika)
प्रदेश में 34 नए नालंदा परिसर (Photo source- Patrika)

Chhattisgarh News: राज्य सरकार उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के सपनों को पंख देने 34 नए नालंदा परिसर बना रही है। ये परिसर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, कुनकुरी, जशपुर, बलरामपुर और पेंड्रा जैसे दूरस्थ वनांचलों में भी तैयार हो रहे हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पिछले दो वर्षों में इन परिसरों के लिए राशि स्वीकृत की है। वहीं रायगढ़ में सीएसआर से 700 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी का काम तेजी से चल रहा है।

Chhattisgarh News: इन जिलों में बनाए जाएंगे सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन

10 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 22 शहरों में 250 सीटर लाइब्रेरी बनाई जाएगी। दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर और भिलाई नगर निगम तथा जशपुर, लोरमी एवं गरियाबंद नगर पालिका में 500-500 सीटर नालंदा परिसरों का निर्माण किया जाएगा। वहीं धमतरी और चिरमिरी नगर निगम, कवर्धा, जांजगीर-नैला, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कांकेर, नारायणपुर, बलरामपुर, मुंगेली, खैरागढ़, सक्ती, पेंड्रा, सारंगढ़, सूरजपुर, बैकुंठपुर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा नगर पालिका तथा कुनकुरी, बसना और अंबागढ़-चौकी नगर पंचायत में 250-250 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन बनाए जाएंगे।

कॅरियर निर्माण में मददगार और अहम

सेंट्रल लाइब्रेरीज-सह-रीडिंग जोन से प्रदेशभर के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा माहौल मिलेगा। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी पुस्तकें भी मिलेंगी। प्रदेश के हर वर्ग के युवाओं के कॅरियर निर्माण में ये लाइब्रेरी काफी मददगार और अहम साबित होंगे। इन सर्वसुविधायुक्त, अत्याधुनिक लाइब्रेरी में युवाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलेगी।

नालंदा परिसरों के लिए यह स्वीकृति

Chhattisgarh News: नगरीय प्रशासन विभाग ने पिछले दो वर्षों में 33 नालंदा परिसरों के लिए 237 करोड़ 57 लाख 95 हजार रुपए मंजूर किए हैं। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 17 नगरीय निकायों में 18 नालंदा परिसरों के लिए 125 करोड़ 88 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलग-अलग शहरों में 15 नालंदा परिसरों के लिए 111 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें से 11 नालंदा परिसरों के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर संबंधित निर्माण एजेंसीज को कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं।

पांच वर्षों में 400 युवाओं को मिली नौकरी

पांच वर्षों में नालंदा परिसर में पढ़ाई करने वाले 400 युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होकर न केवल अच्छी नौकरियां हासिल की हैं, बल्कि प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश भी प्राप्त किया है। रायपुर में जल्द ही 1000 और 500 सीटर लाइब्रेरी का काम प्रारंभ होगा।

