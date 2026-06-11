Engineering Service Exam: छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, आवेदन करने का आज अंतिम दिन, जल्दी करें अप्लाई

Assistant Engineer Vacancy: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के स्टेट इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2026 के आवेदन का आज अंतिम दिन है। अभ्यर्थी 11 जून, रात 11.59 बजे तक सीजीपीएससी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा के तहत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में 46 पदों पर असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति की जाएगी। पीडब्ल्यूडी में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल जबकि सामान्य प्रशासन विभाग में सिविल में भर्ती की जाएगी। परीक्षा की संभावित तारीख 16 अगस्त है।