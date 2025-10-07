Rajyotsav Mela 2025: 5 दिन का छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, समापन समारोह में आएंगे उपराष्ट्रपति

Rajyotsav Mela 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से सौजन्य भेंट की। इस दौरान सीएम ने उपराष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के रजत जयंती वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर 5 नवम्बर को नया रायपुर में आयोजित राज्योत्सव के समापन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया।
उपराष्ट्रपति ने स्नेहपूर्वक छत्तीसगढ़ आगमन की सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव, सम्मान और अपार हर्ष का विषय है कि देश के उपराष्ट्रपति अपनी गरिमामयी उपस्थिति से राज्योत्सव के समापन समारोह को अविस्मरणीय बनाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह मौजूद थे।
छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष के राज्योत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इसके लिए सीएम ने पीएम को आमंत्रित भी किया। इस बार का राज्योत्सव 5 दिन तक चलेगा। राज्योत्सव के दौरान ही राज्य अलंकरण समारोह भी होगा। इस दिन विधानसभा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी होना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ को कई अन्य सौगातें भी दे सकते हैं।
