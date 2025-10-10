CG News: छत्तीसगढ़ बनेगा एआई का हब, 600 करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव

मंत्री ने बताया कि भारतनेट परियोजना फेज- III के तहत छत्तीसगढ़ द्वारा 3,761.15 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इसके माध्यम से राज्य की 5,659 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर द्वारा हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। मंत्री ने इस प्रस्ताव की शीघ्र स्वीकृति का आग्रह करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के ग्राम पंचायतें टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट जैसी सेवाओं से जुड़ सकेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल इंडिया का स्वप्न साकार होगा।