छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, रिक्त पदों की संख्या बढ़ रही…

जानकारों के अनुसार, हर माह शिक्षकों के रिक्त पदों में बढ़ोतरी हो रही है। हर माह 15 से 20 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षकों की भर्ती बहुत जरूरी है। शिक्षा विभाग की ओर से लगभग 4700 पदों में भर्ती की जानी है। इसमें अभी वक्त है। व्यापमं के परीक्षा शेड्यूल को देखें तो अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा और प्रक्रिया को पूरा करने में एक साल से ज्यादा का समय लगने वाला है।