छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, रिक्त पदों की संख्या बढ़ रही…

CG School News: रायपुर राज्य के स्कूलोें में शिक्षक और छात्र-छात्राओं के अनुपात में सुधार देखने को मिल रहा है। यू-डाइस प्लस 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के स्कूलों में 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक पदस्थ है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 07, 2025

छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, रिक्त पदों की संख्या बढ़ रही...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, रिक्त पदों की संख्या बढ़ रही...(photo-patrika)

CG School News: छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य के स्कूलोें में शिक्षक और छात्र-छात्राओं के अनुपात में सुधार देखने को मिल रहा है। यू-डाइस प्लस 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के स्कूलों में 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक पदस्थ है। जो पिछले साल 26 थी, वहीं दो साल पहले यह आंकड़ा 28 था। यानी की इस अनुपात में सुधार दिखाई दे रहा है।

एक्सपर्ट के अनुसार यह अनुपात आदर्श माना जाता है। साथ ही डाटा के अनुसार प्रत्येक स्कूल में औसतन 5 शिक्षक है। वहीं प्रत्येक स्कूल में लगभग 102 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया, लेकिन लगभग 6 हजार स्कूल ऐसे हैं, जहां एक ही शिक्षक पदस्थ है। अभी शासन द्वारा स्कूलों में शिक्षकों को पदस्थ किया जा रहा है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

CG School News: रिक्त पदों की संख्या बढ़ रही

जानकारों के अनुसार, हर माह शिक्षकों के रिक्त पदों में बढ़ोतरी हो रही है। हर माह 15 से 20 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षकों की भर्ती बहुत जरूरी है। शिक्षा विभाग की ओर से लगभग 4700 पदों में भर्ती की जानी है। इसमें अभी वक्त है। व्यापमं के परीक्षा शेड्यूल को देखें तो अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा और प्रक्रिया को पूरा करने में एक साल से ज्यादा का समय लगने वाला है।

यू-डाइस प्लस 2024-25 की रिपोर्ट

स्कूलों में शिक्षकों का अनुपात, एक अनुपात 20 होना चाहिए। इस अनुपात को आदर्श माना गया है। रिपोर्ट में प्रति 20 छात्र-छात्राओं में एक शिक्षक का अनुपात बताया गया है, लेकिन राज्य में काफी शिक्षकों की कमी है। हर माह शिक्षक रिटायर्ड हो रहे हैं। राज्य में शिक्षा व्यवस्था काफी बिगड़ी हुई है, इसे सुधारने की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शासन को प्रयास करना चाहिए।

Published on:

07 Nov 2025 10:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, रिक्त पदों की संख्या बढ़ रही…

