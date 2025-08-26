Raipur News: इस्तांबुल में छत्तीसगढ़ की धूम, मंच पर गूंजी रायपुर की आवाज

भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई का उदाहरण देते हुए उन्होंने शांति और एकता का संदेश दिया। अजमान ने युवाओं से बदलाव की क्षमता पर भरोसा रखने और निरंतर आगे बढ़ने की अपील की। समापन पर उन्होंने इकबाल की पंक्ति मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना से सभागार गूंजा दिया।