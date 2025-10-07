CG News: छत्तीसगढ़ के सफेद सोना पर बड़ा दांव, 5 साल में 10 गुना बढ़ी कॉटन फार्मिंग, जानें कहां कितना हुआ उत्पादन

कॉटन पर रिसर्च कर रहीं प्रज्ञा बताती हैं, किसानों को अभी भी कई चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। किस्मों की कमी, पोषण प्रबंधन न अपनाना और खरपतवार नियंत्रण में दिक्कतें पैदावार को प्रभावित कर रही हैं। वहीं, अनियमित बारिश और गुलाबी बॉलवॉर्म जैसे कीटों का प्रकोप एक गंभीर समस्या है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिक युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। वे सीआईसीआर से प्राप्त बीजों पर शोध कर रहे हैं।