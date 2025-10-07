Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के सफेद सोना पर बड़ा दांव, 5 साल में 10 गुना बढ़ी कॉटन फार्मिंग, जानें कहां कितना हुआ उत्पादन

CG News: कॉटन पर रिसर्च कर रहीं प्रज्ञा बताती हैं, किसानों को अभी भी कई चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। किस्मों की कमी, पोषण प्रबंधन न अपनाना और खरपतवार नियंत्रण में दिक्कतें पैदावार को प्रभावित कर रही हैं।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 07, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के सफेद सोना पर बड़ा दांव, 5 साल में 10 गुना बढ़ी कॉटन फार्मिंग, जानें कहां कितना हुआ उत्पादन

CG News: भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए कपास एक बेहद जरूरी नकदी फसल है, जिसे ’व्हाइट गोल्ड’ (सफेद सोना) भी कहा जाता है। अब छत्तीसगढ़ भी इस क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। राज्य में अनुकूल जलवायु और उन्नत खेती के तरीकों के कारण पिछले पांच सालों में कपास की खेती का रकबा 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया है।

प्रज्ञा पांडेय, सहायक प्राध्यापक, सस्य विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय, आईजीकेवी ने बताया जहां 2018 में यह रकबा मात्र 478 हेक्टेयर था, वहीं 2023 तक यह बढक़र 5,389 हेक्टेयर हो गया है। इस विस्तार का नतीजा है कि राज्य में अब लगभग 9,935 गांठ कपास का उत्पादन हो रहा है। दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बलौदाबाजार, और रायपुर जैसे जिले प्रमुख कॉटन प्रोड्यूसर बनकर उभरे हैं।

चुनौतियां और ’स्मार्ट’ समाधान

कॉटन पर रिसर्च कर रहीं प्रज्ञा बताती हैं, किसानों को अभी भी कई चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। किस्मों की कमी, पोषण प्रबंधन न अपनाना और खरपतवार नियंत्रण में दिक्कतें पैदावार को प्रभावित कर रही हैं। वहीं, अनियमित बारिश और गुलाबी बॉलवॉर्म जैसे कीटों का प्रकोप एक गंभीर समस्या है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिक युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। वे सीआईसीआर से प्राप्त बीजों पर शोध कर रहे हैं।

परीक्षण कर रहे आईजीकेवी के शोधकर्ता

आईजीकेवी के शोधकर्ता रायपुर, बेमेतरा और कवर्धा जिलों में नई किस्मों फसल ज्यामिति खरपतवार प्रबंधन और पोषण प्रबंधन पर परीक्षण कर रहे हैं। कपास की खेती मुख्य रूप से काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में होती है। यह मिट्टी नमी को लंबे समय तक रोककर रखती है। दोर्सा मिट्टी (काली और लाल मिट्टी का मिश्रण), जो बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में मिलती है, भी पोटेंशियल रखती है।

किसान क्यों हैं परेशान?

कीटों का प्रकोप: बदलते मौसम के कारण गुलाबी और अमरीकन बॉलवॉर्म जैसे कीट उपज और फाइबर क्वालिटी को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं।

टेक्नोलॉजी गैप: अधिकांश किसान अभी भी हाई डेंसिटी प्लांटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से अनभिज्ञ हैं, जिससे उन्हें अपेक्षित उपज नहीं मिल पाती।

कहां कितना उत्पादन

बेमेतरा: 2,257 हे. क्षेत्र से 3,639 बेल उत्पादन

दुर्ग: 1,651 हे. क्षेत्र से 2,375 बेल उत्पादन

राजनांदगांव: 524 हे. क्षेत्र से 1,448 बेल उत्पादन

रायपुर (950 बेल), खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (1,330 बेल) और बलौदाबाजार (193 बेल) भी उत्पादन में योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा, काली मिट्टी वाले मुंगेली, पंडरिया और बालोद जैसे जिलों में विस्तार की बड़ी संभावनाएं हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2025 02:15 pm

Published on:

07 Oct 2025 02:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: छत्तीसगढ़ के सफेद सोना पर बड़ा दांव, 5 साल में 10 गुना बढ़ी कॉटन फार्मिंग, जानें कहां कितना हुआ उत्पादन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Politics: राहुल को गोली मारने के बयान का विरोध, कांग्रेस ने किया सिविल लाइन थाने का घेराव

CG Politics: राहुल को गोली मारने के बयान का विरोध, कांग्रेस ने किया सिविल लाइन थाने का घेराव
रायपुर

CG liquor Scam: शराब घोटाले मामले में जेल गए चैतन्य और दीपेन्द्र, 13 अक्टूबर को न्यायालय में में होंगे पेश

CG liquor Scam: शराब घोटाले मामले में जेल गए चैतन्य और दीपेन्द्र, 13 अक्टूबर को न्यायालय में में होंगे पेश
रायपुर

Raipur News: रेलवे स्टेशन में धरने पर बैठे कुली,बैटरी कार चलाने के विरोध में परिवार सहित प्रदर्शन

Raipur News: रेलवे स्टेशन में धरने पर बैठे कुली, बैटरी कार चलाने के विरोध में परिवार सहित प्रदर्शन
रायपुर

CG News: सफाईकर्मियों के लिए बड़ी खबर, अब 8 घंटे ड्यूटी करने पर ही मिलेगा सैलरी, आदेश जारी…

CG News: सफाईकर्मियों के लिए बड़ी खबर, अब 8 घंटे ड्यूटी करने पर ही मिलेगा सैलरी, आदेश जारी...(photo-patrika)
रायपुर

Rajyotsav Mela 2025: 5 दिन का छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, समापन समारोह में आएंगे उपराष्ट्रपति

5 दिन का छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, समापन समारोह में आएंगे उपराष्ट्रपति
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.