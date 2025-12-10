CG Cabinet Meetting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज होगी बैठक, धर्मांतरण संशोधन कानून को मिलेगी मंजूरी

छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नए औद्योगिक नीति संशोधनों पर भी मंत्रिमंडल चर्चा कर सकता है। हाल ही में विभिन्न जिलों में उद्योगों द्वारा दिखाई गई रुचि के बाद सरकार निवेशकों के लिए और अनुकूल वातावरण तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य में बढ़ते साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा, नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान तथा पुलिसिंग को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक का हिस्सा हो सकते हैं।