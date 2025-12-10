10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Cabinet Meetting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज होगी बैठक, धर्मांतरण संशोधन कानून को मिलेगी मंजूरी

CG Cabinet Meetting: सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज होने वाली साय कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम् मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लग सकती है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 10, 2025

CG Cabinet Meetting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज होगी बैठक, धर्मांतरण संशोधन कानून को मिलेगी मंजूरी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट (Photo Patrika)

CG Cabinet Meetting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज साय कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की ये अहम बैठक महानदी भवन मंत्रालय में सुबह 10:30 बजे से शुरु होगी। सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज होने वाली साय कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम् मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लग सकती है।

मंत्रालय में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र में विधेयकों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण संशोधन कानून पर मुहर लग सकती है। वहीं सीएम साय की अध्यक्षता में आज होने वाली साय कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी, किसानों की समस्या जैसे कई विषयों पर चर्चा हो सकती है।

किसानों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा

कैबिनेट की इस बैठक में किसानों से जुड़े अहम मुद्दों, धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा, राज्य की वित्तीय स्थिति, औद्योगिक निवेश, स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। हाल ही में धान खरीदी व्यवस्था में मिल रही सफलता और किसानों द्वारा बड़े स्तर पर किए जा रहे।

छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नए औद्योगिक नीति संशोधनों पर भी मंत्रिमंडल चर्चा कर सकता है। हाल ही में विभिन्न जिलों में उद्योगों द्वारा दिखाई गई रुचि के बाद सरकार निवेशकों के लिए और अनुकूल वातावरण तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य में बढ़ते साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा, नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान तथा पुलिसिंग को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक का हिस्सा हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Dec 2025 07:43 am

Published on:

10 Dec 2025 07:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Cabinet Meetting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज होगी बैठक, धर्मांतरण संशोधन कानून को मिलेगी मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG DSP Posting: राज्य पुलिस सेवा के ट्रेनी डीएसपी को मिली पोस्टिंग, देखें लिस्ट

CG DSP Posting: राज्य पुलिस सेवा के ट्रेनी डीएसपी को मिली पोस्टिंग, देखें लिस्ट
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ भाजपा में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, संभाग प्रभारियों व सह प्रभारी की सूची जारी, देखें लिस्ट

भाजपा छत्तीसगढ़ में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल (photo source- Patrika)
रायपुर

TI Transfer: रायपुर में 9 थाना प्रभारियों का तबादला, आदेश जारी

TI Transfer: रायपुर में 9 थाना प्रभारियों का तबादला, आदेश जारी
रायपुर

CG News: गाईडलाइन दरों को लेकर फैल रहे भ्रम पर राज्य सरकार ने दी व्यापक स्पष्टता, कांकेर सहित पूरे प्रदेश में सरल, वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रणाली लागू

CG News: गाईडलाइन दरों को लेकर फैल रहे भ्रम पर राज्य सरकार ने दी व्यापक स्पष्टता, कांकेर सहित पूरे प्रदेश में सरल, वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रणाली लागू
रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला के स्वास्थ्य लाभ की कामना की

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.