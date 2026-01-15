CG News: राजिम कुंभ में होगा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह, 200 जोड़े बंधेंगे परिणय बंधन में, इस तारीख तक करवा के पंजीयन

बेटी के सात फेरे होने से ठीक पहले पिता की हुई मौत गांव के लोगों ने बेटी का कराया विवाह दमोह. जिले के हटा तहसील अंतर्गत आने वाले चकरदा गांव में एक व्यक्ति की मौत बेटी के सात फेरे लेने से कुछ घंटों पहले हो गई, जिसके बाद गांव के लोगों ने मानवता की मिशाल पेश करते हुए बेटी का विवाह रचवाया और विदा किया। घटना 15 जनवरी की है। जानकारी अनुसार १५ जनवरी की रात करीब 11 बजे अशोक रैकवार 42 की अचानक मौत हो गई। जबकि अगले दिन की सुबह मृतक अशोक की बेटी शांति रैकवार का विवाह संपन्न होना था। इधर, पिता की मौत के बाद घर में हिंदू रिवाजों के अनुसार सूतक हो गया और बेटी का विवाह रूकने की स्थिति तक पहुंच गया। इसी दौरान गांव के लोगों ने आगे आकर बेटी का विवाह दूसरे गांव धूमा के मंदिर से संपन्न कराया। इस विवाह को दोनों गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से संपन्न कराया। बेटी के पिता के रूप में धूमा गांव निवासी भग्गन रैकवार बने और कन्यादान किया। इधर, इस तरह होने वाले विवाह में दूल्हे अंकित के परिजनों का भी सहयोग रहा। गांव के पुष्पेंद्र पटेल ने बताया कि सूतक के कारण घर में विवाह नहीं हो सकता था, इसलिए समीपस्थ गांव के मंदिर से विवाह कराया गया है। वहीं इसी घटनाक्रम में एक और बात यह सामने आई कि मृतक अशोक की आठ बेटियां हैं, जिनमें अभी दो बेटियों का विवाह हुआ है। अशोक लंबे समय से कैंसर रोग से पीडि़त चल रहे थे और ऐन मौके पर अशोक की सांसें थम गईं।