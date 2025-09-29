Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CM Jan Tourism Scheme: 18 साल से कम और 300 रुपए से अधिक उम्र वालों के लिए IRCTC के साथ MOU, टिकट शुल्क 500 रुपए

CM Jan Tourism Scheme: छत्तीसगढ़ में श्रीरामलला दर्शन योजना की तर्ज पर आम जनता को रायपुर के आसपास के धार्मिक स्थलों का दर्शन कराया जाएगा।

2 min read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 29, 2025

CM Jan Tourism Scheme: 18 साल से कम और 300 रुपए से अधिक उम्र वालों के लिए IRCTC के साथ MOU, टिकट शुल्क 500 रुपए(photo-patrika)

CM Jan Tourism Scheme: 18 साल से कम और 300 रुपए से अधिक उम्र वालों के लिए IRCTC के साथ MOU, टिकट शुल्क 500 रुपए(photo-patrika)

CM Jan Tourism Scheme: छत्तीसगढ़ में श्रीरामलला दर्शन योजना की तर्ज पर आम जनता को रायपुर के आसपास के धार्मिक स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना शुरू होगी। यह टूर एक दिन का होगा और इसमें पर्यटकों से बहुत कम राशि ली जाएगी। इसमें उनके नाश्ता, भोजन, वाहन आदि की व्यवस्था रहेगी।

CM Jan Tourism Scheme: पर्यटन बढ़ाने को सीएम जन पर्यटन योजना

इसके अलावा रायपुर दर्शन टूर भी होगा। इसमें आसपास के पर्यटक स्थल ले जाया जाएगा। वहीं रायपुर-जगदलपुर सर्किट टूर और रायपुर-सिरपुर-बारनवापारा सर्किट टूर भी कराया जाएगा। इसके लिए शनिवार को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल की मौजूदगी में पर्यटन विभाग और आईआरसीटीसी के बीच एक एमओयू हुआ है।

दरअसल, पर्यटन मंत्री ने राजधानी में %सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केट प्लेस% का शुभारंभ किया। इसके तहत मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना के लिए एमओयू हुआ। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए 300 रुपए और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 500 रुपए की राशि ली जाएगी। इस टूर की शुरुआत और समापन रायपुर रेलवे स्टेशन से होगा। इस टूर का पंजीयन आईआरसीटीसी या फिर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की वेबसाइट से होगा।

अंतरराष्ट्रीय रोड शो भी

इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एवं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के बीच भी एक एमओयू हुआ। इसके तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रोड शो तथा छत्तीसगढ़ ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। इससे देश और विदेश में भी छत्तीसगढ़ की उपस्थिति दर्ज हो सकेगी।

यह है प्रस्तावित टूर

1- रायपुर सिटी टूर

2- रायपुर सिटी धार्मिक टूर

3- रायपुर-जगदलपुर सर्किट टूर

4- रायपुर-सिरपुर-बारनवापारा सर्किट टूर

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल नीलू शर्मा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना शुरू की जाएगी। इससे पर्यटकों को सस्ती और अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए आईआरसीटीसी के साथ एमओयू किया गया है। फिक्की के साथ भी एमओयू होने से छत्तीसगढ़ की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो सकेगी।

Updated on:

29 Sept 2025 12:22 pm

Published on:

29 Sept 2025 12:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CM Jan Tourism Scheme: 18 साल से कम और 300 रुपए से अधिक उम्र वालों के लिए IRCTC के साथ MOU, टिकट शुल्क 500 रुपए

रायपुर

छत्तीसगढ़

