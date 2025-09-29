CG News: निवेश बढ़ाओ, वरना सीआर होगी खराब… छत्तीसगढ़ सरकार का कलेक्टरों को फरमान

कलेक्टरों को कहा गया है कि हर महीने बैठक में निवेश की प्रगति की रिपोर्ट सरकार के साथ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को उपलब्ध करानी है। विभाग से मंजूरी, कलेक्ट्रेट में रुकी कई फाइलें: जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग को यह पत्र इसलिए भी जारी करना पड़ा कि अलग-अलग विभागों से अनुमति मिलने के बाद कई जिलों में कलेक्ट्रेट से फाइलें रुकी हुई है। इसकी वजह से सही समय पर निवेश धरातल पर नहीं उतर सका है। कलेक्टरों को कहा गया है कि निवेश की फाइलों को प्राथमिकता दें।