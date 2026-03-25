भूमिहीन परिवारों को आज बड़ी सौगात, CM साय ट्रांसफर करेंगे 10-10 हजार रुपए, योजना का मिलेगा सीधा लाभ

इस योजना में पात्र परिवारों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके खातों में पहुंचती है। सरकार ने 2026-27 के बजट में इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। फिलहाल 4.95 लाख से अधिक परिवारों के लिए लगभग 495.96 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।