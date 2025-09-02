World Coconut day: एनर्जी ड्रिंक से भी हेल्दी है नारियल पानी, रायपुर में रोजाना 10 ट्रक नारियल की खपत

World Coconut day: वर्ल्ड कोकोनट डे पर मेकाहारा की न्यूट्रीशनिस्ट नेहा जैन ने नारियल और नारियल पानी के फायदे गिनाते हुए कहा कि यह सिर्फ ताजगी ही नहीं, बल्कि शरीर को भीतर से दुरुस्त रखने वाला सुपरफूड है। खासतौर पर नारियल पानी, आज के दौर के एनर्जी ड्रिंक की तुलना में कहीं ज्यादा असरदार और सुरक्षित विकल्प साबित होता है। डॉ. नेहा ने बताया, 100 ग्राम गूदे में 283 कैलोरी, 27 ग्राम वसा, 9 ग्राम फाइबर और भरपूर मिनरल्स होते हैं। इसमें मौजूद मैंगनीज, तांबा और सेलेनियम हड्डियों, इम्यूनिटी और ब्लड शुगर को संतुलित रखते हैं। इसमें मौजूद मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करते हैं। यही वजह है कि इसे रोजमर्रा की डाइट में शामिल करना हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है।