ठंड में दिल पर डबल खतरा! रायपुर में दौड़ के दौरान शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत, डॉक्टर्स ने कहा- ऐसे मौसम में रखें खास सावधानी…

नवंबर-दिसंबर में हार्ट अटैक के केस बढ़ जाते हैं। एसीआई में पिछले साल नवंबर में 63 केस आए थे, लेकिन दिसंबर में 80 से ज्यादा केस आ गए थे। निजी अस्पतालों में भी दिसंबर में 200 से ज्यादा केस आए थे। मरीजों में स्थानीय के अलावा दूसरे जिलों व पड़ोसी राज्य के हैं। हार्ट रोग विशेषज्ञों के अनुसार ठंड में दिल का खास ख्याल रखने की जरूरत है। ठंड के सीजन में हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। अस्पतालों में इन दिनों छाती, पीठ व कंधों में दर्द की शिकायत वाले मरीज भी पहुंच रहे हैं।