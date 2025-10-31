Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: गुरु घासीदास पर टिप्पणी, युवक पर एफआईआर, सतनामी समाज ने किया थाने का घेराव

Raipur: गुरु घासीदास बाबा के खिलाफ टिप्पणी करने वाले पर एफआईआर दर्ज करवाई और गिरफ्तारी की मांग की। समाज के लोगों का कहना है कि इस टिप्पणी से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 31, 2025

Raipur: गुरु घासीदास पर टिप्पणी, युवक पर एफआईआर, सतनामी समाज ने किया थाने का घेराव

गुरु घासीदास पर टिप्पणी (Photo Patrika)

Raipur: गुरु घासीदास बाबा पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पर सतनामी समाज के युवाओं ने गुरुवार को सिविल लाइन थाना का घेराव किया और प्रदर्शन किया।

गुरु घासीदास बाबा के खिलाफ टिप्पणी करने वाले पर एफआईआर दर्ज करवाई और गिरफ्तारी की मांग की। समाज के लोगों का कहना है कि इस टिप्पणी से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है।

यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यह केवल एक समाज का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के समस्त समाज और संत परंपरा के सम्मान का प्रश्न है। गिरफ्तारी नहीं होने पर सतनामी समाज राज्यभर में उग्र आंदोलन करेगा।

प्रदर्शन में पुनेश्वर लहरे, अंकित बंजारे, अजीत कौशल , शुभम कुर्रे , सूर्यप्रताप बंजारे , मनीष बांधे ,यश कौशल ,साहिल मिरी, अजय सोनवानी सहित अन्य मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 10:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur: गुरु घासीदास पर टिप्पणी, युवक पर एफआईआर, सतनामी समाज ने किया थाने का घेराव

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Pm Modi in CG: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर में 6 घंटे का कार्यक्रम, 12 घंटे तैनात रहेंगे 5 हजार अफसर-जवान

Pm Modi in CG: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर में 6 घंटे का कार्यक्रम, 12 घंटे तैनात रहेंगे 5 हजार अफसर-जवान
रायपुर

1 नवंबर से राज्योत्सव का भव्य आयोजन, पद्मश्री विभूतियों और बॉलीवुड सितारों से सजेगी शाम, जानें कब किसकी होगी प्रस्तुति

1 नवंबर से राज्योत्सव का भव्य आयोजन, पद्मश्री विभूतियों और बॉलीवुड सितारों से सजेगी शाम, जानें कब किसकी होगी प्रस्तुति
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में मधुमक्खियों का कहर, एक माह में 10 से ज्यादा मौतें, साल में 200 पार

CG News: छत्तीसगढ़ में मधुमक्खियों का कहर, एक माह में 10 से ज्यादा मौतें, साल में 200 पार
रायपुर

CG News: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की पत्रिका से बातचीत, कहा-मेड इन छत्तीसगढ़ की नायाब संरचना है हमारा नया विधानसभा भवन

CG News: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की पत्रिका से बातचीत, कहा-मेड इन छत्तीसगढ़ की नायाब संरचना है हमारा नया विधानसभा भवन
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत ने खोया एक मंझा हुआ कलाकार, नहीं रहे सलीम अंसारी, 150 से ज्यादा फिल्मों में किया अभिनय

CG News: छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत ने खोया एक मंझा हुआ कलाकार, नहीं रहे सलीम अंसारी, 150 से ज्यादा फिल्मों में किया अभिनय
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.