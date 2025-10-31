Raipur: गुरु घासीदास पर टिप्पणी, युवक पर एफआईआर, सतनामी समाज ने किया थाने का घेराव

गुरु घासीदास पर टिप्पणी (Photo Patrika)
Raipur: गुरु घासीदास बाबा पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पर सतनामी समाज के युवाओं ने गुरुवार को सिविल लाइन थाना का घेराव किया और प्रदर्शन किया।
गुरु घासीदास बाबा के खिलाफ टिप्पणी करने वाले पर एफआईआर दर्ज करवाई और गिरफ्तारी की मांग की। समाज के लोगों का कहना है कि इस टिप्पणी से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है।
यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यह केवल एक समाज का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के समस्त समाज और संत परंपरा के सम्मान का प्रश्न है। गिरफ्तारी नहीं होने पर सतनामी समाज राज्यभर में उग्र आंदोलन करेगा।
प्रदर्शन में पुनेश्वर लहरे, अंकित बंजारे, अजीत कौशल , शुभम कुर्रे , सूर्यप्रताप बंजारे , मनीष बांधे ,यश कौशल ,साहिल मिरी, अजय सोनवानी सहित अन्य मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग