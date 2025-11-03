Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

मोदी की गारंटी पर कांग्रेस का वार! 21 सवालों के जवाब नहीं मिले, बैज बोले– सरकार ने वादों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया…

CG News: रायपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बैज ने कहा, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से 21 सवाल पूछे थे।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Nov 03, 2025

मोदी की गारंटी पर कांग्रेस का वार(photo-patrika)

मोदी की गारंटी पर कांग्रेस का वार(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बैज ने कहा, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से 21 सवाल पूछे थे। उनके जवाब नहीं मिले। 2 साल सरकार चलाते हुए भाजपा ने मोदी की गारंटी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जिन वादों को पूरा करने की गारंटी स्वयं नरेन्द्र मोदी आम सभा में ली थी, उसी गारंटी के बारे में मोदी बोलने से परहेज कर गए।

CG News: 21 सवालों के जवाब नहीं मिले

बैज ने कहा, मोदी ने नवा रायपुर के जिस विधानसभा भवन और ट्राइबल यूजियम का लोकार्पण किया, उसको बनाने की परिकल्पना कांग्रेस की सरकार ने की थी। शिलान्यास और वित्तीय प्रबंधन भी किया था। भाजपा ने तो केवल रंग रोगन कराया और उद्घाटन कराया।

इसके पहले भी भाजपा की 15 साल सरकार थी उसने नया विधानसभा भवन या आदिवासी संस्कृति को सहेजने के लिए संग्रहालय बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा। बैज ने कहा, बेहद दुर्भाग्यजनक है कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर सरकारी मंच बैनर पोस्टर में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाने के लिए विपक्ष को मांग करने के बाद सरकार सचेत हुई।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मोदी की गारंटी पर कांग्रेस का वार! 21 सवालों के जवाब नहीं मिले, बैज बोले– सरकार ने वादों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया…

