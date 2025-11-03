मोदी की गारंटी पर कांग्रेस का वार! 21 सवालों के जवाब नहीं मिले, बैज बोले– सरकार ने वादों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बैज ने कहा, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से 21 सवाल पूछे थे। उनके जवाब नहीं मिले। 2 साल सरकार चलाते हुए भाजपा ने मोदी की गारंटी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जिन वादों को पूरा करने की गारंटी स्वयं नरेन्द्र मोदी आम सभा में ली थी, उसी गारंटी के बारे में मोदी बोलने से परहेज कर गए।