CG Commission Dispute: अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, कमीशन के विवाद में युवक को उतारा मौत के घाट, शव जलाया

इस दौरान आरोपी वीरेन्द्र राम ने अपने पास रखी लोहे की रॉड से सीमित के सिर पर वार किया, जबकि रामजीत राम ने चाकू से सीने में वार कर दिया। सीमित की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने शव को पुराना नगर के तुरीटोंगरी क्षेत्र में गड्ढे में फेंक दिया। पहचान मिटाने के उद्देश्य से उन्होंने रात में पेट्रोल डालकर शव को जलाने की कोशिश की ताकि घटना को छिपाया जा सके।