रायपुर में कांग्रेसी नेताओं का प्रदर्शन, कहा- राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाले पर जल्द करें कार्रवाई…

रायपुर में कांग्रेसी नेताओं का प्रदर्शन, कहा- राहुल गांधी को धमकी देने वाले पर जल्द करें कार्रवाई...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में केरल के भाजपा प्रवक्ता पिंटू अमित महादेव ने एक लाइव शो में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी है। इसका कांग्रेस ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। साथ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसे लेकर सोमवार को कांग्रेसी नेता सिविल लाइन थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने को लेकर ज्ञापन सौंपा।
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में बयान दिए जाने पर सांसद महुआ मोईत्रा के खिलाफ माना थाने में भाजपा के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसी प्रकार केरल में बयान दिए जाने पर सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं। यहां भी भाजपा प्रवक्ता के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए।
क्योंकि एक प्रदेश में दो कानून नहीं चलेगा और अगर एफआईआर नहीं की जाती है तो सिविल लाइन थाने का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, रियाज खान, देवकुमार साहू, अभिनव दुबे, श्रीनिवास राव, संदीप तिवारी, पंकज मिश्रा, नरेश गड़पाल, भक्कू विनोद कश्यप, कामरान अंसारी, बाकर अब्बास, दलजीत चावला सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।
