Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर में कांग्रेसी नेताओं का प्रदर्शन, कहा- राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाले पर जल्द करें कार्रवाई…

CG News: रायपुर में केरल के भाजपा प्रवक्ता पिंटू अमित महादेव ने एक लाइव शो में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 30, 2025

रायपुर में कांग्रेसी नेताओं का प्रदर्शन, कहा- राहुल गांधी को धमकी देने वाले पर जल्द करें कार्रवाई...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में केरल के भाजपा प्रवक्ता पिंटू अमित महादेव ने एक लाइव शो में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी है। इसका कांग्रेस ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। साथ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसे लेकर सोमवार को कांग्रेसी नेता सिविल लाइन थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने को लेकर ज्ञापन सौंपा।

CG News: पुलिस को ज्ञापन सौंपा

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में बयान दिए जाने पर सांसद महुआ मोईत्रा के खिलाफ माना थाने में भाजपा के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसी प्रकार केरल में बयान दिए जाने पर सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं। यहां भी भाजपा प्रवक्ता के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए।

क्योंकि एक प्रदेश में दो कानून नहीं चलेगा और अगर एफआईआर नहीं की जाती है तो सिविल लाइन थाने का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, रियाज खान, देवकुमार साहू, अभिनव दुबे, श्रीनिवास राव, संदीप तिवारी, पंकज मिश्रा, नरेश गड़पाल, भक्कू विनोद कश्यप, कामरान अंसारी, बाकर अब्बास, दलजीत चावला सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 11:39 am

Published on:

30 Sept 2025 11:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में कांग्रेसी नेताओं का प्रदर्शन, कहा- राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाले पर जल्द करें कार्रवाई…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

NEET Counselling 2025: मेडिकल कॉलेजों में दूसरा राउंड आज समाप्त, सीट सरेंडर करने पर 25 लाख की पेनल्टी

NEET Counselling 2025: मेडिकल कॉलेजों में दूसरा राउंड आज समाप्त, सीट सरेंडर करने पर 25 लाख की पेनल्टी(photo-patrika)
रायपुर

बैज ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप! पौने दो साल में 5 लाख पशुधन गायब, 2500 गायें भूख और हादसों की शिकार

बैज ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप! पौने दो साल में 5 लाख पशुधन गायब, 2500 गायें भूख और हादसों की शिकार(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में कानून का डंडा… ड्रग्स और न्यूड पार्टी पर रोक, 7 क्लब-बार के लाइसेंस 3 दिन के लिए सस्पेंड

रायपुर में कानून का डंडा (Photo source- Patrika)
रायपुर

मितानिनों की दवा पेटी खाली, स्वास्थ्य विभाग ने CGMSC को नहीं दी लिस्ट, गांव-गांव इलाज पर संकट…

मितानिनों की दवा पेटी खाली, स्वास्थ्य विभाग ने CGMSC को नहीं दी लिस्ट, गांव-गांव इलाज पर संकट...(photo-patrika)
रायपुर

‘शक्ति’ के नाम संपत्ति, 4 दिन में की गई 234 रजिस्ट्रियां… स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ उठा रहीं महिलाएं

साल में करीब 70 हजार हुईं रजिस्ट्रियां (Photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.