रायपुर में कांग्रेसी नेताओं का प्रदर्शन, कहा- राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाले पर जल्द करें कार्रवाई…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में केरल के भाजपा प्रवक्ता पिंटू अमित महादेव ने एक लाइव शो में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी है। इसका कांग्रेस ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। साथ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसे लेकर सोमवार को कांग्रेसी नेता सिविल लाइन थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने को लेकर ज्ञापन सौंपा।