इंतजार खत्म… कांग्रेस ने देर रात जारी की जिला अध्यक्षों की सूची, जानें किसको कहा की मिली जिम्मेदारी…

उनके दिल्ली लौटने के दूसरे दिन ही हाईकमान ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। रायपुर शहर जिला का अध्यक्ष की सूची जारी होने के पहले ही कई कांग्रेस नेता शुक्रवार को दोपहर 12 बजे ही श्रीकुमार मेनन को बधाई देते नजर आए। कुछ महिला कार्यकर्ता तो जिला कार्यकारिणी में स्थान देने की भी गुहार लगाती दिखीं।