मतदाता सूची में गड़बड़ी पर कांग्रेस का बड़ा कदम, हर बूथ पर 100 से 200 लोगों से भरवाए जाएंगे फॉर्म…

इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे और जनता से हस्ताक्षर लेकर इन्हें निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य जनता की आवाज को मजबूत करना और लोकतंत्र की रक्षा करना है। हस्ताक्षर अभियान के जरिए वोट चोरी के दोषियों पर सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की जाएगी।