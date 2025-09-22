Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

मतदाता सूची में गड़बड़ी पर कांग्रेस का बड़ा कदम, हर बूथ पर 100 से 200 लोगों से भरवाए जाएंगे फॉर्म…

CG News: रायपुर में मतदाता सूची में हुई गड़बडिय़ों को लेकर कांग्रेस अब आम जनता के बीच जाएगी। इसके लिए प्रदेश के हर बूथ में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 22, 2025

मतदाता सूची गड़बड़ी पर कांग्रेस का बड़ा कदम, हर बूथ पर 100 से 200 लोगों से भरवाए जाएंगे फॉर्म...(photo-patrika)
मतदाता सूची गड़बड़ी पर कांग्रेस का बड़ा कदम, हर बूथ पर 100 से 200 लोगों से भरवाए जाएंगे फॉर्म...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मतदाता सूची में हुई गड़बडिय़ों को लेकर कांग्रेस अब आम जनता के बीच जाएगी। इसके लिए प्रदेश के हर बूथ में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया है कि हर बूथ में कम से कम 100 से 200 लोगों से फार्म भरवाए जाए। यह अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा।

CG News: 15 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम

इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे और जनता से हस्ताक्षर लेकर इन्हें निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य जनता की आवाज को मजबूत करना और लोकतंत्र की रक्षा करना है। हस्ताक्षर अभियान के जरिए वोट चोरी के दोषियों पर सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की जाएगी।

ये भी पढ़ें

रेत घाट लेन-देन के ऑडियो विवाद में कांग्रेस नेता का पलटवार, कहा– मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं, लेकिन…
जांजगीर चंपा
congress news

इसके लिए कार्यकर्ता घर-घर और सार्वजनिक जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। छोटे-बड़े नुक्कड़ सभा व बैठकों का आयोजन किया जाएगा। हर ब्लॉक के साप्ताहिक बड़े बाजारों को चयन करके रैली व नुक्कड़ सभा के माध्यम से प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक जनता के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 08:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मतदाता सूची में गड़बड़ी पर कांग्रेस का बड़ा कदम, हर बूथ पर 100 से 200 लोगों से भरवाए जाएंगे फॉर्म…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.