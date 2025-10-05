193 करोड़ की लागत से पीएम एकता मॉल का निर्माण जारी, एक ही छत के नीचे मिलेंगे 33 राज्यों के स्थानीय उत्पाद, मिलेगी ये सुविधा

राजधानी में बन रहा पीएम एकता मॉल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
PM Ekta Mall: राजधानी के सबसे बड़े पंडरी कपड़ा मार्केट क्षेत्र में पीएम एकता का मॉल का निर्माण कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हॉट बाजार वाली जगह में जब यह बनकर तैयार होगा तो एक छत के नीचे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों समेत देश के 33 राज्यों के स्थानीय उत्पाद इस कॉम्प्लेक्स की दुकानों में होंगे। पीएम एकता मॉल का बेसमेंट ऐसा बनाया जा रहा है, जिसमें 400 कारों के पार्किंग की जगह होगी।
केंद्र सरकार का यह अहम प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण 193.34 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। निर्माण एजेंसी रायपुर विकास प्राधिकरण है, लेकिन अभी निर्माण की गति काफी धीमी है। बेसमेंट की खोदाई कर प्लेटफॉर्म तैयार कराया गया है। अफसरों के अनुसार, दो साल के अंदर निर्माण पूरा कराने का लक्ष्य है। इसके बाद ग्रामोद्योग विभाग के हैंडओवर कर दिया जाएगा। सर्वसुविधा पीएम एकता मॉल में सभी राज्यों के उत्पाद एक जगह होने से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि ऐसी 400 दुकानें होंगी, जहां स्थानीय उत्पाद वाली सामग्री लोगों को उनके पसंद के हिसाब से मिलेंगी।
पीएम एकता मॉल बनाने का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है। राज्य के ग्रामोद्योग विभाग को नोडल एजेंसी का दायित्व है। निर्माण एजेंसी रायपुर विकास प्राधिकरण बनाकर हैंडओवर कर देगा। इसके बाद सभी राज्यों के उत्पादों के लिए दुकानें आवंटित की जाएंगी।
आरडीए के एसडीओ विवेक सिन्हा के अनुसार पीएम एकता मॉल निर्माण के लिए 31 जुलाई 2024 में वर्कऑर्डर जारी किया गया। मेसर्स दिलीप एंड डीबी एडवेंचर को निर्माण का ठेका मिला है। टेंडर शर्तों के अनुसार अक्टूबर 2026 में निर्माण पूरा कर हैंडओवर करना है।
निर्माण की मॉनीटरिंग लगातार कराई जा रही है। प्रोजेक्ट निर्धारित समय पर पूरा होगा। केंद्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पीएम एकता मॉल में स्वदेशी वस्तुएं एक छत के नीचे आसानी से मिलेंगी। इससे बाजार को बढ़ावा मिलेगा। - अनिल गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, आरडीए
छत्तीसगढ़ के सभी जिलों समेत देश के 33 राज्यों की दुकानें पीएम एकता मॉल में होंगी। दो एकड़ के इस कॉम्प्लेक्स में कुल 44 दुकानें, गेम जोन, फूड कोर्ट, ऑडिटोरियम, मीटिंग एरिया, एक्सपीरियंस जोन, पोडियम, एम्पोरियम, मेला स्थल और म्युजियम और टैरेस फ्लोर और कियोस्क एरिया जैसी सुविधा होंगी। बेसमेंट में 400 कारों के पार्किंग के लिए जगह होगी।
