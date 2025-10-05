193 करोड़ की लागत से पीएम एकता मॉल का निर्माण जारी, एक ही छत के नीचे मिलेंगे 33 राज्यों के स्थानीय उत्पाद, मिलेगी ये सुविधा

केंद्र सरकार का यह अहम प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण 193.34 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। निर्माण एजेंसी रायपुर विकास प्राधिकरण है, लेकिन अभी निर्माण की गति काफी धीमी है। बेसमेंट की खोदाई कर प्लेटफॉर्म तैयार कराया गया है। अफसरों के अनुसार, दो साल के अंदर निर्माण पूरा कराने का लक्ष्य है। इसके बाद ग्रामोद्योग विभाग के हैंडओवर कर दिया जाएगा। सर्वसुविधा पीएम एकता मॉल में सभी राज्यों के उत्पाद एक जगह होने से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि ऐसी 400 दुकानें होंगी, जहां स्थानीय उत्पाद वाली सामग्री लोगों को उनके पसंद के हिसाब से मिलेंगी।