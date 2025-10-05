जापानी हाईब्रिड कार ने खरीदार को किया परेशान, उपभोक्ता आयोग ने 45 दिन में 1.18 करोड़ लौटाने का दिया आदेश, जानें मामला

शिवालिक इंजीनियरिंग लिमिटेड रायपुर ने सीएमडी के लिए 13 अक्टूबर 2023 में हाईब्रिड कार 1 करोड़ 1 लाख 31174 रुपए में खरीदी। यह वाहन अपने मॉडल का राज्य में प्रथम होने से परिवहन विभाग में दस्तावेज निर्माता कंपनी व डीलर द्वारा 6 महीने बाद दिया। इसके बाद 9 लाख 95000 रुपए देकर पंजीयन कराया गया। लेकिन, वाहन सड़क पर उतरने के बाद ही खराब हो गई। जांच में पता चला कि बैटरी व करेंट लिकेज की समस्या थी। दूसरी बैटरी लगाने के बाद भी समस्या यथावत रही। इसे देखते हुए मुंबई और दिल्ली भेजकर सुधारने का झांसा देकर कार को भुवनेश्वर ओडिशा भेजा दिया। 4 महीने बाद कार को लौटाने पर पता चला कि उसमें 6 स्थानों पर स्क्रैच है।