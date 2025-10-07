CG News: दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की सिरप प्रतिबंधित, मध्यप्रदेश-राजस्थान में कई बच्चों की मौत के बाद फैसला

फूड एंड ड्रग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर बिलासपुर का एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें खांसी की सिरप एक्सपायर पहले हुई है, निर्माण बाद में। पत्र के अनुसार कोल्ड्रिफ सिरप बैच नंबर एसआर-13, मई 2025 में बनी है और एक्सपायर अप्रैल 2025 में हुई है। यह सिरप श्रेषण फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम तमिलनाडु में बनी है। सिरप में पैरासिटामॉल, फेनिलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफाइनेरामाइन मैलेट का कांबिनेशन है। यह सिरप सब स्टैंडर्ड है इसलिए इसका उपयोग न किया जाए। पत्र अध्यक्ष, सचिव जिला दवा विक्रेता संघ, समस्त खुदरा व थोक दवा व्यवसायी जिला- बिलासपुर, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा व मुंगेली को लिखा गया है। छोटे बच्चों को डॉक्टर से सलाह लिए बिना मेडिकल से सीधे खरीदकर सिरप व अन्य दवाएं न पिलाएं।