India-New Zealand T20 series: टी-20 मैच की उलटी गिनती शुरू, अभ्यास के लिए नवा रायपुर में सेंट्रल पिच-5 तैयार

23 जनवरी को रायपुर में होने वाले भारत-न्यूजीलैंड टी-20 मैच के लिए वनडे जैसा क्रेज देखने को नहीं मिल रहा है। बुकिंग शुरू होने के बाद पांच दिन बाद भी टिकटें बुकिंग के लिए बची हैं। अपर की 6 नंबर की जनरल स्टैंड और 2 लोअर स्टैंड के टिकट शेष हैं। दर्शक अब भी टिकट बुक करा सकते हैं। वहीं, इंडोर स्टेडियम में 19 जनवरी से फिर से फिजिकल टिकट देना का काम शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि वनडे मैच के दौरान दोनों फेज में टिकट 18 मिनट के अंदर ही बुक हो गए थे।