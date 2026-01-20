20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

India-New Zealand T20 series: टी-20 मैच की उलटी गिनती शुरू, अभ्यास के लिए नवा रायपुर में सेंट्रल पिच-5 तैयार

India-New Zealand T20 series: नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में 23 जनवरी को होने वाले भारत-न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज के दूसरे मैच की तैयारी तेज है।

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 20, 2026

भारत-न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज (photo source- Patrika)

भारत-न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज (photo source- Patrika)

India-New Zealand T20 series: नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में 23 जनवरी को होने वाले भारत-न्यूजीलैंड सीरीज के दूसरे अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच के लिए आउटफील्ड और पिच तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। स्टेडियम की 10 पिचों में से 5 नंबर की सेंट्रल पिच को मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है।

वहीं, कॉर्नर 1-2 व 9-10 नंबर की पिचें दोनों टीमों के खिलाडिय़ों के अभ्यास के लिए बनाई जा रही हैं। स्टेडियम के ग्राउंडमैन के अनुसार आउटफील्ड और पिच को तैयार करने में हजारों लीटर पानी प्रतिदिन लगता है। धूप होने पर करीब 80 हजार लीटर तक पानी प्रतिदिन डाला जाता है। करीब 40 लोगों की टीम मैदान को तैयार करने में जुटी हुई हैं।

India-New Zealand T20 series: 22 को आएंगे खिलाड़ी, करेंगे अभ्यास

भारत-न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाना है। इसके बाद नागपुर से 22 जनवरी को दोनों देशों की टीमों के खिलाड़ी चार्टर प्लेन से रायपुर पहुंचेंगे। टीमों के 22 को ही शाम को अभ्यास में उतरने की संभावना है। इसके बाद 23 की सुबह भी टीमें अभ्यास कर कर सकती हैं। वहीं, 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के सितारे रायपुर में रात 7 बजे से खेले जाने वाले मुकाबले में आमने-सामने होंगे।

निजी गार्ड व बाउंसर की तैनाती

सीएससीएस मैच के दौरान स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 से अधिक निजी सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर तैनात करने का फैसला किया गया है, जो दर्शकों से लेकर वीआईपी गैलरी तक की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। पार्किंग की व्यवस्था एनआरडीए की जिम्मेदारी होगी। खिलाडिय़ों के लिए निजी बाउंसर और अन्य सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन संभालेगी।

टिकट बुकिंग के लिए अब भी शेष

23 जनवरी को रायपुर में होने वाले भारत-न्यूजीलैंड टी-20 मैच के लिए वनडे जैसा क्रेज देखने को नहीं मिल रहा है। बुकिंग शुरू होने के बाद पांच दिन बाद भी टिकटें बुकिंग के लिए बची हैं। अपर की 6 नंबर की जनरल स्टैंड और 2 लोअर स्टैंड के टिकट शेष हैं। दर्शक अब भी टिकट बुक करा सकते हैं। वहीं, इंडोर स्टेडियम में 19 जनवरी से फिर से फिजिकल टिकट देना का काम शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि वनडे मैच के दौरान दोनों फेज में टिकट 18 मिनट के अंदर ही बुक हो गए थे।

कलेक्टर ने क्रिकेट संघ के साथ की बैठक

India-New Zealand T20 series: भारत-न्यूजीलैंड टी-20 मैच को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट के रेड क्रॉस सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के साथ बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि मैदान में खिलाडिय़ों के साथ दर्शकों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित रहें। वहीं प्रशासन की ओर से एसओपी का अवश्य पालन किया जाए। यह तैयारी रखें कि आपदा के समय क्या किया जाए इसकी कार्ययोजना बनाएं।

आम जनता से आयोजकों द्वारा बचाव के उपायों का प्रचार-प्रसार करें, सोशल मीडिया में रील इत्यादि के माध्यम से भी किया जाए। आग के बचाव के लिए आवश्यक उपकरण का अनिवार्य रूप से इंतजाम किया जाए। मेडिकल सुविधा व स्टेडियम और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में निगम आयुक्त विश्वदीप, एडीएम उमाशंकर बंदे, एएसपी विवेक शुक्ला, एएसपी यातायात प्रशांत शुक्ला, क्रिकेट संघ की कार्यपालक कमेटी मेंबर मुकुल तिवारी और सीईओ हरी गोंडापल्ली समेत अन्य शामिल रहे।

नवजात के दूध-पानी ले जाने की इजाजत

मैच के दौरान दर्शकों को स्टेडियम के अंदर निर्धारित रेट पर ही खाने-पीने की चीजें मिलेंगी। प्रत्येक फूड स्टॉल में रेट लिस्ट लगाई जाएगी। सिर्फ नवजात शिशुओं के खाने-पीने की चीजें ले जाने की छूट मिलेगी। दर्शक अन्य कोई भी फूड या पानी बोतल आदि बाहर से अंदर नहीं ले जा सकेंगे। स्टेडियम के अंदर लगे सभी गेटों पर वाटर कूलर में पानी निशुल्क उपलब्ध रहेगा। खाने-पीने की कीमत पर सीएससीएस की हॉस्पिटैलिटी कमेटी निगरानी रखेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 12:21 pm

Published on:

20 Jan 2026 12:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / India-New Zealand T20 series: टी-20 मैच की उलटी गिनती शुरू, अभ्यास के लिए नवा रायपुर में सेंट्रल पिच-5 तैयार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Good News: 10 गुना तक सस्ती होने वाली है प्रॉपर्टी? फरवरी में जारी हो सकती है नई दरें

CG News, Land rate
रायपुर

इश्क में जल्लाद बनी मां! 4 साल के मासूम की कर दी बेरहमी से हत्या फिर… ऐसे खुला राज

Murder news
रायपुर

ढाई महीने बाद हो सकता है छत्तीसगढ़ भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी का ऐलान, बढ़ा सस्पेंस

CG News, BJP Chhattisgarh
रायपुर

IPL ने बढ़ाया ऑनलाइन सट्टेबाजी का जाल!

IPL ने बढ़ाया ऑनलाइन सट्टेबाजी का जाल! (photo-AI)
रायपुर

PG Medical Admission: PG मेडिकल प्रवेश नियमों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 200 एडमिशन रद्द होने का खतरा

PG मेडिकल प्रवेश (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.