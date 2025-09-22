गर्लफ्रेंड के साथ होटल गया युवक, होटल बिल न चुकाने पर सामने आया आधार कार्ड घोटाला

Crime News: गंज इलाके के एक होटल में एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ठहरा। इसके लिए उसने अपनी प्रेमिका के आधार कार्ड के स्थान पर दूसरे का आधार कार्ड जमा कर दिया। होटल का बिल पूरा चुकाए बिना दोनों चले गए। होटल संचालकों ने आधार कार्ड के जरिए असली युवती से बिल चुकाने कहा, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस बीच पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक तेलीबांधा निवासी केवी के मोबाइल पर शनिवार की शाम होटल रियान इन से कॉल आया। होटल वालों ने उनकी 26 वर्षीया बेटी कविता से बात कराने कहा। केवी ने अपनी बेटी से बात कराई, तो होटल वालों ने होटल में ठहरने का बकाया 400 रुपए देने के लिए कहा। यह सुनकर युवती हैरान हो गई। उन्होंने बताया कि वह कभी उनके होटल में नहीं ठहरी है।
इस पर होटल वालों ने सबूत के तौर पर उनका आधार कार्ड वाट्सऐप पर भेजा। आधार कार्ड युवती की ही थी। लेकिन युवती ने होटल में ठहरने से इनकार कर दिया। इसके बाद खुलासा हुआ कि होटल में किसी ने ठहरने के लिए उनके आधार कार्ड का दुरुपयोग किया है। इसके बाद पीड़ित युवती ने गंज थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
होटलों में संदिग्ध युवक-युवतियां ठहरते हैं। होटल वाले उनसे अधिक किराया वसूलते हैं। ठहरने के दौरान पहचान के लिए जो दस्तावेज जमा कराए जाते हैं, उनकी जांच नहीं करते हैं। इस मामले में भी अगर होटल वालों ने ठहरने वाले युवक और युवती के आधार कार्ड के आधार पर उनकी पहचान की होती, तो ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं हो पाता। होटल में ठहरने वाली युवती और रिसेप्शन में जमा आधार कार्ड वाली युवती, दोनों की पहचान हो सकती थी। दूसरे के पहचान पत्रों के दुरुपयोग के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।
Crime News: पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल रियान इन में ठहरने आया। होटल वालों ने दोनों से पहचान पत्र के तौर पर दोनों के आधार कार्ड मांगे। युवक ने खुद को संभव जैन बताते हुए आधार कार्ड दिया, लेकिन उसके साथ आई युवती का आधार कार्ड नहीं दिया। उसके स्थान पर तेलीबांधा निवासी केवी की बेटी का आधार कार्ड दे दिया। होटल प्रबंधन ने उसे ही स्वीकार कर लिया। आरोपी युवक और युवती होटल में एक दिन ठहरे थे। उसका बिल 1400 रुपए हुआ।
आरोपी युवक ने 1000 रुपए दिए। बाकी के 400 रुपए थोड़ी देर में देने का झांसा देकर फरार हो गए। काफी देर बाद भी युवक और युवती नजर नहीं आए, तो होटल में जमा आधार कार्ड से उनकी पहचान करके बकाया पैसों का तकाजा शुरू किया। आधार कार्ड तेलीबांधा की युवती का था, तो होटल वालों ने उसे भी कॉल करके बकाया पैसे मांगना शुरू किया। इसके बाद पीड़िता को पता चला कि उनके आधार कार्ड का दुरुपयोग किया गया है। इसके बाद वह अपने परिजनों के साथ थाने में शिकायत करने पहुंची।