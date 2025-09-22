गर्लफ्रेंड के साथ होटल गया युवक, होटल बिल न चुकाने पर सामने आया आधार कार्ड घोटाला

आरोपी युवक ने 1000 रुपए दिए। बाकी के 400 रुपए थोड़ी देर में देने का झांसा देकर फरार हो गए। काफी देर बाद भी युवक और युवती नजर नहीं आए, तो होटल में जमा आधार कार्ड से उनकी पहचान करके बकाया पैसों का तकाजा शुरू किया। आधार कार्ड तेलीबांधा की युवती का था, तो होटल वालों ने उसे भी कॉल करके बकाया पैसे मांगना शुरू किया। इसके बाद पीड़िता को पता चला कि उनके आधार कार्ड का दुरुपयोग किया गया है। इसके बाद वह अपने परिजनों के साथ थाने में शिकायत करने पहुंची।