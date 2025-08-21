Crime news: तोमर बंधुओं की संपत्तियों की कुर्की का फैसला आज, सेशन कोर्ट ने जमानत आवेदन को किया खारिज

वीरेन्द्र और रोहित पिछले दो महीने से ज्यादा समय से फरार हैं। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने 5 हजार रुपए इनाम की घोषणा की है। इनाम घोषित होने के बाद भी दोनों भाइयों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने कोर्ट में आवेदन पेश किया। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों भाइयों को 19 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने कहा। इसके बाद भी आरोपियोें के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने पुलिस के आवेदन को स्वीकृति देते हुए चार संपत्ति कुर्क करने कलेक्टर के पास प्रतिवेदन भेजा।