Cyber Crime: यूके में डॉक्टर बताकर एक को दिया शादी व दूसरी को दिया ऑनलाइन टॉस्क से कमाई का झांसा, 28 लाख की ऑनलाइन ठगी

शिवा ने उन्हें एक दिन फोन किया और बताया कि वह उससे मिलने भारत आया है। वह दिल्ली एयरपोर्ट में है। उसके पास 50 हजार पाउंड हैं। कस्टम विभाग ने उसका वीजा, लगेज, मोबाइल आदि सब जब्त कर लिया। इन्हें छुड़ाने के लिए पैसे मांग रहे है। युवती ने उस पर भरोसा कर लिया। इसके बाद आरोपी ने जुर्माना राशि, मुद्रा विनिमय शुल्क, सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी), आयकर, हवाई अड्डे पर ठहरने और भोजन खर्च आदि के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे जमा करवाना शुरू कर दिया। युवती आरोपी को मुसीबत में मानकर पैसे जमा करती रही। 19 से 29 मई तक युवती ने कुल 18 लाख रुपए आरोपी के बताए बैंक खातों में जमा कर दिए। युवती को ठगी का एहसास हुआ, तो उन्होंने थाने में शिकायत की। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।