Cyber Crime: यूके में डॉक्टर बताकर एक को दिया शादी व दूसरी को दिया ऑनलाइन टॉस्क से कमाई का झांसा, 28 लाख की ऑनलाइन ठगी

रायपुर शहर की दो युवतियों से 28 लाख रुपए से अधिक की ऑनलाइन ठगी हो गई। साइबर ठगों ने एक मामले में विदेश में डॉक्टर बताकर युवती को शादी का प्रलोभन दिया। फिर 18 लाख से ठग लिए। दूसरे मामले में ऑनलाइन टॉस्क पूरा करने पर पैसे देने का झांसा देकर 10 लाख से अधिक ठग लिए गए।

रायपुर

Rabindra Rai

Aug 21, 2025

Cyber Crime: यूके में डॉक्टर बताकर एक को दिया शादी व दूसरी को दिया ऑनलाइन टॉस्क से कमाई का झांसा, 28 लाख की ऑनलाइन ठगी
Cyber Crime: यूके में डॉक्टर बताकर एक को दिया शादी व दूसरी को दिया ऑनलाइन टॉस्क से कमाई का झांसा, 28 लाख की ऑनलाइन ठगी

पहला मामला खम्हारडीह इलाके का

पहला मामला खम्हारडीह इलाके का है। पुलिस के मुताबिक प्राइवेट जॉब करने वाली तलाकशुदा युवती ने डायवर्सी भारत मेट्रीमोनी वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। वेबसाइट के जरिए डॉक्टर शिवा कुमार सुरेंद्र ने युवती से संपर्क किया। शिवा ने खुद को यूके में डॉक्टर बताया। दोनों में बातचीत होने लगी। इसके बाद शिवा ने युवती को भारत आकर शादी करने का प्रलोभन दिया। युवती भी उसकी बातों में आ गई।

वीजा, लगेज सब जब्त होने के बहाने ठगे रुपए

शिवा ने उन्हें एक दिन फोन किया और बताया कि वह उससे मिलने भारत आया है। वह दिल्ली एयरपोर्ट में है। उसके पास 50 हजार पाउंड हैं। कस्टम विभाग ने उसका वीजा, लगेज, मोबाइल आदि सब जब्त कर लिया। इन्हें छुड़ाने के लिए पैसे मांग रहे है। युवती ने उस पर भरोसा कर लिया। इसके बाद आरोपी ने जुर्माना राशि, मुद्रा विनिमय शुल्क, सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी), आयकर, हवाई अड्डे पर ठहरने और भोजन खर्च आदि के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे जमा करवाना शुरू कर दिया। युवती आरोपी को मुसीबत में मानकर पैसे जमा करती रही। 19 से 29 मई तक युवती ने कुल 18 लाख रुपए आरोपी के बताए बैंक खातों में जमा कर दिए। युवती को ठगी का एहसास हुआ, तो उन्होंने थाने में शिकायत की। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।

ऑनलाइन टॉस्क के नाम पर ठगी

दूसरा मामला सिविल लाइन इलाके का है। पुलिस के मुताबिक 26 वर्षीया युवती के मोबाइल नंबर को अज्ञात व्यक्ति ने टेलीग्राम के एक ऑनलाइन ट्रेडिंग ग्रुप में जोड़ दिया। ग्रुप में ऑनलाइन टॉस्क पूरा करने पर पैसा मिलने का दावा करते हुए कई मैसेज आते थे। युवती ने उन मैसेजों पर भरोसा कर लिया। इसके बाद ग्रुप एडमिन ने उन्हें 4 सुपरस्टार हीरो के फोटो ग्रुप में भेजने के लिए कहा। युवती ने फोटो भेज दिया। इससे यूपीआई के जरिए 200 रुपए मिले।

ब्लैक रॉक वेबसाइट पर आईडी बनाने कहा

इसके बाद युवती को ब्लैक रॉक वेबसाइट पर आईडी बनाने कहा। इसके एवज में 1800 रुपए की मांग की गई। युवती ने 1800 रुपए उनके बताए बैंक खाते में जमा कर दिए। इसके बाद युवती को 3600 रुपए मिले। इसके बाद युवती को और रकम जमा करने के लिए कहा गया। युवती ने उनके बताए अनुसार अलग-अलग बैंक खातों में 10 लाख 85 हजार रुपए से अधिक जमा कर दिए, लेकिन इसका रिटर्न नहीं मिला। ठगी का एहसास होने पर युवती ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की। पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

21 Aug 2025 12:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Cyber Crime: यूके में डॉक्टर बताकर एक को दिया शादी व दूसरी को दिया ऑनलाइन टॉस्क से कमाई का झांसा, 28 लाख की ऑनलाइन ठगी

