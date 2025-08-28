Cyber Crime: फिशिंग करके दो डॉक्टरों से लाखों ठगे, कंपनी का कर्मचारी बताकर वकील से भी ठगी

डॉक्टर जयंत चंद्राकर एक निजी डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उनके फेसबुक पर एक विज्ञापन आया, जिसमें दावा किया गया कि शेयर मार्केट में निवेश की गाइडलाइन लेकर भारी मुनाफा कमाएं। जयंत ने उस पर भरोसा कर लिया। इसके बाद उसमें दिए मोबाइल नंबर के जरिए फायरर्स सिक्युरिटी प्राइवेट लिमिटेड के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ गए। इसमें शेयर मार्केट से जुड़े मैसेज, निवेश संबंधित जानकारी आने लगी। जयंत ने भी कुछ कंपनियों में पैसा लगाया। इसके बाद कीर्तिका जोशी नाम की युवती ने खुद को कस्टमर केयर बताकर उन्हें ज्यादा लाभ कमाने के लिए ज्यादा रकम लगाने कहा। उन्हें अलग-अलग कंपनियों में पैसा लगाने कहा। जयंत ने उनके बताए अनुसार अलग-अलग कंपनियों में कुल 26 लाख 68 हजार 141 रुपए जमा कर दिए, लेकिन उन्हें मुनाफा नहीं मिला। बाद में उन्हें ग्रुप से निकाल भी दिया गया। इसकी शिकायत पर आमानाका पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।