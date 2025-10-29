CG Weather: साइक्लोन मोंथा का असर, आज प्रदेश में होगी अतिबारिश, किसानों की चिंता बढ़ी

साइक्लोन के असर से राजधानी में मंगलवार को दिनभर बादल छाए रहे। कहीं-कहीं बौछारें भी पड़ी हैं। बादल छाने के कारण अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री पर आ गया। यह सामान्य से 1.7 डिग्री कम है। सोमवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री था। 24 घंटे में अधिकतम तापमान 3.3 डिग्री गिर गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री से बढ़कर 24.1 डिग्री पर आ गया।यह सामान्य से 4.1 डिग्री ज्यादा है।