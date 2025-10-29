CG Weather: साइक्लोन मोंथा का असर, आज प्रदेश में होगी अतिबारिश, किसानों की चिंता बढ़ी

CG Weather: साइक्लोन मोंथा के असर से बुधवार को मध्य व दक्षिण छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 50 से 60 किमी की रफ़्तार से हवा भी चलेगी। 30 अक्टूबर को बिलासपुर व सरगुजा संभाग में हल्की से भारी बारिश होने के आसार हैं। बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है।
साइक्लोन के असर से राजधानी में मंगलवार को दिनभर बादल छाए रहे। कहीं-कहीं बौछारें भी पड़ी हैं। बादल छाने के कारण अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री पर आ गया। यह सामान्य से 1.7 डिग्री कम है। सोमवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री था। 24 घंटे में अधिकतम तापमान 3.3 डिग्री गिर गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री से बढ़कर 24.1 डिग्री पर आ गया।यह सामान्य से 4.1 डिग्री ज्यादा है।
मौसम विज्ञानियों के अनुसार, बादल छाने से न्यूनतम तापमान बढ़ जाता है। पिछले 24 घंटे में छोटेडोंगर में भारी वर्षा हुई है। वहां 7 सेमी पानी बरस गया। पेंड्रोरोड में 1.8 मिमी पानी गिरा। अंबिकापुर में भी बारिश होने की खबर है। इधर, बालोद जिले के कई गांवों में तेज बारिश होने से धान की खड़ी फसल गिर गई है। वहीं, कटे हुए धान का करपा भीग गया है।
