Children Eye Problem: बच्चों की आंखों की रोशनी पर मंडरा रहा खतरा, कम उम्र में ही लग रहा चश्मा, जानें कारण और बचाव के उपाय

Children Eye Problem: कोरोनाकाल के बाद लगता है कि बचपन मोबाइल में गुम हो गया है। यही कारण है कि अब 5 साल के बच्चों को भी दूर की चीजें नहीं दिख रही है। इसलिए उन्हें चश्मा लगाने की जरूरत पड़ रही है। डॉक्टरों के अनुसार कोरोनाकाल के बाद ऐसे बच्चों की संख्या 4 से 5 गुना बढ़ गई है। 2020 के पहले जहां 100 में 2 से 3 बच्चों को चश्मा लग रहा था। अब ऐसे बच्चों की संख्या 8 से 10 पहुंच चुकी है। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो या आंख में दर्द हो तो जांच जरूर कराएं।