Independence Day 2025: 15 अगस्त को मस्जिद, मदरसा और दरगाह में लहराएगा तिरंगा, राज्य वक्फ बोर्ड का नया आदेश जारी

Independence Day 2025: राजधानी सहित प्रदेश भर के मस्जिदों-मदरसों, दरगाहों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। 15 अगस्त को यौमे आज़ादी (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर सभी मस्जिद, दरगाह, मदरसा के मुख्य द्वार के सामने तिरंगा फहराने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज की ओर से जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि इस वर्ष 15 अगस्त को देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के दिन इन स्थानों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य की सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण किया जाएगा।
मस्जिद, मदरसों और दरगाहों में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। डॉक्टर सलीम का कहना है कि इससे पहले सभी मस्जिदों के मुतवल्ली, मदरसों-दरगाहों के पदाधिकारी व अन्य प्रबुद्धजनों से विचार-विमर्श किया गया है।
बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अपील की है कि मुल्क की आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझते हुए इसे देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि हमारा देश सूफ़ी-संतों का देश है। हर जाति, धर्म, पंथ, समाज के लोग गंगा-जमुना तहज़ीब के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस्लाम धर्म मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देता है। इसलिए आजादी के इस पर्व पर देश के प्रति कर्तव्य निभाते हुए ध्वजारोहण करना चाहिए।