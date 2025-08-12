Independence Day 2025: 15 अगस्त को मस्जिद, मदरसा और दरगाह में लहराएगा तिरंगा, राज्य वक्फ बोर्ड का नया आदेश जारी

बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अपील की है कि मुल्क की आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझते हुए इसे देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि हमारा देश सूफ़ी-संतों का देश है। हर जाति, धर्म, पंथ, समाज के लोग गंगा-जमुना तहज़ीब के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस्लाम धर्म मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देता है। इसलिए आजादी के इस पर्व पर देश के प्रति कर्तव्य निभाते हुए ध्वजारोहण करना चाहिए।