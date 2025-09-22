छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने का खतरा! 16 जिलों में Alert… अगले दो दिन तक मौसम रहेगा बदला-बदला

मौसम विभाग के मुताबिक, इस समय नमी युक्त हवाएं उत्तर-पूर्वी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रही हैं। इससे सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में वायुमंडलीय अस्थिरता पैदा हो रही है। यही वजह है कि यहां गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। विभाग का अनुमान है कि दो दिन तक यही स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा और पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।