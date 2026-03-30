नौनिहाल और अन्य योजनाओं की राशि मिलने में देरी, छात्रों में बढ़ती नाराजगी, जानें आखिर क्या है वजह...(photo-patrika)
Government Student Schemes: गरीब लेकिन होनहार छात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर न मिलना चिंता का विषय बन गया है। शासन द्वारा कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका उद्देश्य योग्य छात्रों को स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें भविष्य संवारने का मौका देना है। लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों की सुस्ती और उदासीनता के कारण छात्र इन योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं।
छात्रों और उनके परिवारों का कहना है कि समय पर आवेदन करने के बावजूद उन्हें अभी तक सरकारी योजनाओं की राशि का भुगतान नहीं मिला है, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य की योजना प्रभावित हो रही है। अधिकारियों की सक्रियता और जवाबदेही की कमी के कारण कई योग्य छात्र आर्थिक मदद से वंचित रह रहे हैं, जिससे वे जरूरी शैक्षणिक संसाधनों और फीस की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं।
इस स्थिति ने छात्रों और उनके परिवारों में निराशा पैदा कर दी है, क्योंकि वे उम्मीद करते थे कि योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा और उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। वहीं विभाग की उदासीनता के कारण समस्याएं और बढ़ रही हैं, और छात्रों का मानना है कि यदि अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाए तो वे अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं और अपने भविष्य को संवार सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार, उदासीन अफसरों की वजह से जिला श्रम विभाग में कामकाज ठप पड़ गया है। छोटे-मोटे कार्य जैसे डिजिटल हस्ताक्षर में भी चार महीने लग रहे हैं, जिससे संबंधित फाइलें समय पर आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इस लंबित प्रक्रिया के कारण योजनाओं के भुगतान में देरी हो रही है और योग्य छात्रों तक वित्तीय सहायता नहीं पहुँच पा रही है। विभागीय सुस्ती से न केवल छात्र प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि विभाग का सामान्य प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित हो रहा है।
इस देरी से प्रभावित छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उनका मानना है कि विभागीय अधिकारियों की सक्रियता और समय पर राशि भुगतान बेहद जरूरी है, ताकि गरीब और होनहार छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके।
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