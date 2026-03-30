नौनिहाल और अन्य योजनाओं की राशि मिलने में देरी, छात्रों में बढ़ती नाराजगी, जानें आखिर क्या है वजह…

सूत्रों के अनुसार, उदासीन अफसरों की वजह से जिला श्रम विभाग में कामकाज ठप पड़ गया है। छोटे-मोटे कार्य जैसे डिजिटल हस्ताक्षर में भी चार महीने लग रहे हैं, जिससे संबंधित फाइलें समय पर आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इस लंबित प्रक्रिया के कारण योजनाओं के भुगतान में देरी हो रही है और योग्य छात्रों तक वित्तीय सहायता नहीं पहुँच पा रही है। विभागीय सुस्ती से न केवल छात्र प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि विभाग का सामान्य प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित हो रहा है।