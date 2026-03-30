अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 17 से 21 वर्ष तक के युवा कर सकते हैं आवेदन...(photo-patrika)
Agniveer Bharti 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल तक कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में 17 वर्ष 6 माह से 21 वर्ष तक के युवा आवेदन करने के पात्र हैं। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास से लेकर स्नातक या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार, जिले के युवाओं को अग्निवीर भर्ती के आवेदन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत अभ्यर्थी अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय, नगरीय निकाय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, शासकीय महाविद्यालय, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जनपद पंचायत और नगर पंचायत में जाकर ऑनलाइन आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
इन केंद्रों पर उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरने, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और तकनीकी सहायता से जुड़ी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी योग्य युवा बिना किसी बाधा के भारतीय सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर सकें और उन्हें पूरी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हो।
यदि आवेदन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय रायपुर में सेना भर्ती हेतु स्थापित हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इस हेल्प डेस्क पर उन्हें आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, तकनीकी सहायता और ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार से प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, इस सुविधा के माध्यम से अभ्यर्थियों को समय पर मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता मिल सकेगी, जिससे किसी भी प्रकार की कठिनाई या भ्रम दूर हो सके।
यह भर्ती अभियान रायपुर जिले के युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का महत्वपूर्ण अवसर है, जो न केवल उन्हें देश की सेवा का मौका देगा बल्कि उनके रोजगार और करियर निर्माण में भी सहायक साबित होगा। इसके माध्यम से युवा वर्ग को अनुशासन, प्रशिक्षण और पेशेवर विकास के अवसर मिलेंगे, जिससे उनका व्यक्तिगत और सामाजिक विकास भी सुनिश्चित होगा।
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