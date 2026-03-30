अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 17 से 21 वर्ष तक के युवा कर सकते हैं आवेदन…

यदि आवेदन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय रायपुर में सेना भर्ती हेतु स्थापित हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इस हेल्प डेस्क पर उन्हें आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, तकनीकी सहायता और ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार से प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, इस सुविधा के माध्यम से अभ्यर्थियों को समय पर मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता मिल सकेगी, जिससे किसी भी प्रकार की कठिनाई या भ्रम दूर हो सके।