Derailed Engine: पटरी से उतरा इंजन, बीच रास्ते में रोकनी पड़ी अंबिकापुर, सारनाथ और बेतवा एक्सप्रेस को

Derailed Engine: बेलगहना के पास मंगलवार रात को ट्रेन का एक इंजन पटरी से उतर गया। इससे तीन ट्रेने देरी से रवाना हुईं। रायपुर रेल मंडल के भाटापारा, निपानिया, तिल्दा नेवरा स्टेशन पर हेल्प बूथ खोले गए और यात्रियों की सुविधा के लिए खाद्य पदार्थों के स्टॉल खुलवाए। यह घटना पेंड्रा रोड-बिलासपुर मुख्य लाइन पर रात 9 बजे हुई। दो घंटे बाद लाइन खुल पाई, इसके बाद ट्रेनों को रवाना किया गया।
डबल लाइन वाले इस सेक्शन में दुर्घटना होने से दुर्ग से रवाना हुई 18241 दुर्ग-अंबिकापुर, 15160 दुर्ग छपरा और 18203 दुर्ग-कानपुर एक्सप्रेस को भाटापारा निपनिया, तिल्दा नेवरा में नियंत्रित किया गया।
इस दौरान यात्रियों के खानपान के लिए रात में स्टॉल खोलवाए।
Derailed Engine: रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि घटना रात 9 बजे के आसपास हुई। डीजल इंजन के दो पहिए पटरी से उतर जाने के कारण भाटापारा, निपानिया, तिल्दा नेवरा स्टेशन पर हेल्प बूथ खोलने के साथ ही यात्रियों की सुविधा की व्यवस्था कराई गई। रात सवा 11 बजे के आसपास यातायात बहाल हुआ।