Derailed Engine: पटरी से उतरा इंजन, बीच रास्ते में रोकनी पड़ी अंबिकापुर, सारनाथ और बेतवा एक्सप्रेस को

Derailed Engine: बेलगहना के पास मंगलवार रात को ट्रेन का एक इंजन पटरी से उतर गया। इससे तीन ट्रेने देरी से रवाना हुईं। रायपुर रेल मंडल के भाटापारा, निपानिया, तिल्दा नेवरा स्टेशन पर हेल्प बूथ खोले गए और यात्रियों की सुविधा के लिए खाद्य पदार्थों के स्टॉल खुलवाए। यह घटना पेंड्रा रोड-बिलासपुर मुख्य लाइन पर रात 9 बजे हुई। दो घंटे बाद लाइन खुल पाई, इसके बाद ट्रेनों को रवाना किया गया।