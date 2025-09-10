Patrika LogoSwitch to English

Derailed Engine: पटरी से उतरा इंजन, बीच रास्ते में रोकनी पड़ी अंबिकापुर, सारनाथ और बेतवा एक्सप्रेस को

Derailed Engine: बेलगहना सेक्शन में डीजल इंजन पटरी से उतरने से अप-डाउन यातायात बाधित हुआ। रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा हेतु भाटापारा, निपानिया व तिल्दा नेवरा स्टेशनों पर हेल्प बूथ व खाद्य स्टॉल खोले

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 10, 2025

बेलगहना में पटरी से उतरा इंजन (Photo source- Patrika)
बेलगहना में पटरी से उतरा इंजन (Photo source- Patrika)

Derailed Engine: बेलगहना के पास मंगलवार रात को ट्रेन का एक इंजन पटरी से उतर गया। इससे तीन ट्रेने देरी से रवाना हुईं। रायपुर रेल मंडल के भाटापारा, निपानिया, तिल्दा नेवरा स्टेशन पर हेल्प बूथ खोले गए और यात्रियों की सुविधा के लिए खाद्य पदार्थों के स्टॉल खुलवाए। यह घटना पेंड्रा रोड-बिलासपुर मुख्य लाइन पर रात 9 बजे हुई। दो घंटे बाद लाइन खुल पाई, इसके बाद ट्रेनों को रवाना किया गया।

डबल लाइन वाले इस सेक्शन में दुर्घटना होने से दुर्ग से रवाना हुई 18241 दुर्ग-अंबिकापुर, 15160 दुर्ग छपरा और 18203 दुर्ग-कानपुर एक्सप्रेस को भाटापारा निपनिया, तिल्दा नेवरा में नियंत्रित किया गया।
इस दौरान यात्रियों के खानपान के लिए रात में स्टॉल खोलवाए।

Derailed Engine: रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि घटना रात 9 बजे के आसपास हुई। डीजल इंजन के दो पहिए पटरी से उतर जाने के कारण भाटापारा, निपानिया, तिल्दा नेवरा स्टेशन पर हेल्प बूथ खोलने के साथ ही यात्रियों की सुविधा की व्यवस्था कराई गई। रात सवा 11 बजे के आसपास यातायात बहाल हुआ।

10 Sept 2025 09:08 am

