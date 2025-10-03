दीपावली और छठ में घर जाना मुश्किल, छत्तीसगढ़ की ये ट्रेनें पहले से फुल, अब केवल पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेगी…

रेलवे ने विशेष तौर पर दीपावली और छठ पर्व के लिए कई पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में अधिक सीटों की व्यवस्था की गई है ताकि तीर्थयात्रियों और त्योहार मनाने वाले यात्रियों की भीड़ को समायोजित किया जा सके।



रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्पेशल ट्रेनें आमतौर पर यात्रा के पीक समय पर चलती हैं और इनके लिए ऑनलाइन या रेलवे काउंटर पर टिकट बुकिंग उपलब्ध है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बनाकर टिकट बुक करें, ताकि घर लौटने में कोई परेशानी न हो।