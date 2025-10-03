Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

दीपावली और छठ में घर जाना मुश्किल, छत्तीसगढ़ की ये ट्रेनें पहले से फुल, अब केवल पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेगी…

CG Special Puja Train: छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए इस साल दीपावली और छठ पर्व के दौरान घर लौटना आसान नहीं होने वाला है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 03, 2025

दीपावली और छठ में घर जाना मुश्किल, छत्तीसगढ़ की ये ट्रेनें पहले से फुल, अब केवल पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेगी...(photo-patrika)

दीपावली और छठ में घर जाना मुश्किल, छत्तीसगढ़ की ये ट्रेनें पहले से फुल, अब केवल पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेगी...(photo-patrika)

CG Special Puja Train: छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए इस साल दीपावली और छठ पर्व के दौरान घर लौटना आसान नहीं होने वाला है। रेलवे विभाग की जानकारी के अनुसार, 15 से 30 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ से मुंबई और हावड़ा रूट की अधिकांश नियमित ट्रेनें पहले ही पूरी तरह बुक हो चुकी हैं।

जिन यात्रियों ने समय रहते टिकट बुक नहीं किए, उनके लिए अब केवल पूजा स्पेशल ट्रेनें ही विकल्प के रूप में बची हैं। ऐसे में यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द टिकट बुक करें, ताकि त्योहारों के दौरान अपने घर सुरक्षित और समय पर पहुंच सकें।

CG Special Puja Train: समय पर बुक नहीं किया टिकट तो अब विकल्प कम

जिन यात्रियों ने समय रहते अपनी यात्रा के लिए टिकट बुक नहीं किए, उनके पास अब केवल पूजा स्पेशल ट्रेनें ही विकल्प बची हैं। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द टिकट बुक कर लें, ताकि त्योहारों के दौरान घर लौटने की सुविधा सुनिश्चित हो सके।

पूजा स्पेशल ट्रेनें बनीं सहारा

रेलवे ने विशेष तौर पर दीपावली और छठ पर्व के लिए कई पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में अधिक सीटों की व्यवस्था की गई है ताकि तीर्थयात्रियों और त्योहार मनाने वाले यात्रियों की भीड़ को समायोजित किया जा सके।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्पेशल ट्रेनें आमतौर पर यात्रा के पीक समय पर चलती हैं और इनके लिए ऑनलाइन या रेलवे काउंटर पर टिकट बुकिंग उपलब्ध है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बनाकर टिकट बुक करें, ताकि घर लौटने में कोई परेशानी न हो।

03 Oct 2025 02:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / दीपावली और छठ में घर जाना मुश्किल, छत्तीसगढ़ की ये ट्रेनें पहले से फुल, अब केवल पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेगी…

