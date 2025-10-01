बस्तर दशहरा उत्सव में बढ़ी यात्री संख्या, रेलवे ने चलाई 6 जनसाधारण स्पेशल ट्रेनें

रेलवे के मुताबिक प्रत्येक ट्रेन में 8 जनरल सेकंड क्लास कोच और 2 सेकंड क्लास कम लगेज कोच शामिल होंगे। ये ट्रेनें बिना किसी विशेष ठहराव के सीधी चलेंगी, ताकि यात्रियों को अधिकतम सुविधा मिले। स्टेशन मास्टर श्याम चंद्रा ने बताया कि दशहरा के दौरान बस्तर संभाग में धार्मिक यात्राओं और पारिवारिक समागमों के कारण यात्री संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। ये स्पेशल ट्रेनें सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होंगी। यह व्यवस्था न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि बस्तर के सांस्कृतिक उत्सवों को भी सहज बनाएगी।