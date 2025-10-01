Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

बस्तर दशहरा उत्सव में बढ़ी यात्री संख्या, रेलवे ने चलाई 6 जनसाधारण स्पेशल ट्रेनें

Bastar Dussehra Special Train: बस्तर दशहरा के दौरान ईस्ट कोस्ट रेलवे ने जगदलपुर-दंतेवाड़ा मार्ग पर 1 से 4 अक्टूबर तक 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की।

less than 1 minute read

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 01, 2025

जनसाधारण स्पेशल ट्रेनें दौड़ेंगी (Photo source- Patrika)

जनसाधारण स्पेशल ट्रेनें दौड़ेंगी (Photo source- Patrika)

Bastar Dussehra Special Train: बस्तर दशहरा त्योहार के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे (ईसीआर) ने जगदलपुर (जेडीबी) और दंतेवाड़ा (डब्ल्यूजेड) के बीच 1 से 4 अक्टूबर तक 6 जनसाधारण स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें बस्तर क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगी, जहां त्योहार के दौरान रेल यातायात में तेजी आने की संभावना है।

Bastar Dussehra Special Train: यात्री संख्या में काफी वृद्धि

रेलवे के मुताबिक प्रत्येक ट्रेन में 8 जनरल सेकंड क्लास कोच और 2 सेकंड क्लास कम लगेज कोच शामिल होंगे। ये ट्रेनें बिना किसी विशेष ठहराव के सीधी चलेंगी, ताकि यात्रियों को अधिकतम सुविधा मिले। स्टेशन मास्टर श्याम चंद्रा ने बताया कि दशहरा के दौरान बस्तर संभाग में धार्मिक यात्राओं और पारिवारिक समागमों के कारण यात्री संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। ये स्पेशल ट्रेनें सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होंगी। यह व्यवस्था न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि बस्तर के सांस्कृतिक उत्सवों को भी सहज बनाएगी।

Bastar Dussehra Special Train: ट्रेन संख्या रूट प्रस्थान आगमन तिथियां

08511 जगदलपुर-दंतेवाड़ा 08.15 11.00 2 से 4 अक्टूबर

08512 दंतेवाड़ा-जगदलपुर 11.30 14.25 2 से 4 अक्टूबर

08513 जगदलपुर-दंतेवाड़ा 14.45 17.30 1 से 4 अक्टूबर

08514 दंतेवाड़ा-जगदलपुर 18.00 20.45 1 से 4 अक्टूबर

08515 जगदलपुर-दंतेवाड़ा 22.00 00.45 1 से 3 अक्टूबर

08516 दंतेवाड़ा-जगदलपुर 05.00 07.45 2 से 4 अक्टूबर

रायपुर

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / बस्तर दशहरा उत्सव में बढ़ी यात्री संख्या, रेलवे ने चलाई 6 जनसाधारण स्पेशल ट्रेनें

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

