Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, त्योहार पर दौड़ेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

Indian Railway: दुर्ग-हजरत निज़ामुद्दीन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दुर्ग से 5 अक्टूबर से 23 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को व हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग स्पेशल ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से 6 अक्टूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी।

भिलाई

image

Love Sonkar

Sep 30, 2025

Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, त्योहार पर दौड़ेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

Indian Railway: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ जैसे प्रमुख त्यौहारों में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए अनेक फेस्टिवल, पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

दुर्ग-सुल्तानपुर-दुर्ग के मध्य 12 फेरे के लिए पूजा स्पेशल चलाई जा रही है। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दुर्ग से 13 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को व सुल्तानपुर-दुर्ग फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन व सुल्तानपुर से 14 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलाई जा रही है। इनका ठहराव दक्षिण मध्य रेलवे के दुर्ग, रायपुर, उसलापुर, पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल व उमरिया स्टेशनों में दिया गया है।

दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग पूजा स्पेशल

दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग के मध्य 8 फेरे के लिए चलाई जा रही है। दुर्ग-हजरत निज़ामुद्दीन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दुर्ग से 5 अक्टूबर से 23 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को व हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग स्पेशल ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से 6 अक्टूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी।

दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का ठहराव दक्षिण मध्य रेलवे के दुर्ग, रायपुर, उसलापुर, पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल व उमरिया स्टेशनों में दिया गया है।

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, त्योहार पर दौड़ेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

