DMF scam: कृषि कारोबारियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ नकदी और 10 किलो चांदी की ईंटें जब्त

इस दौरान पता खनन संबंधी परियोजनाओं और गतिविधियों से प्रभावित लोगों के लिए काम करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों में डीएमएफ फंड बनाया गया था। लेकिन, कुछ सरकारी अधिकारियों ने अपने करीबी विक्रेताओं/ठेकेदारों और बिचौलियों के साथ मिलीभगत करके इसका दुरुपयोग किया। इसके एवज में कमीशनखोरी कर अपने करीबी लोगों को निविदाओं का आवंटन किया। यह खुलासा कोरबा में 575 करोड़ रुपए से ज्यादा के डीएमएफ घोेटाले की जांच के दौरान हुआ है।