Arang News : समोदा महानदी परिक्षेत्र साहू समाज चुनाव में डॉ. परसराम साहू की एकतरफा जीत, फिर बने अध्यक्ष

जीत के बाद परसराम साहू ने साहू समाज क्षेत्रवासियों और जनता का आभार जताते हुए कहा कि, लोगों की सेवा ही मेरा संकल्प है, “हमने क्षेत्र के हर गांव में जनता के सुख-दुख में भागीदारी निभाई है। इस चुनाव में भी लोगों का समर्थन और आशीर्वाद हमें पहले से भी ज्यादा मिला है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संगठन को और मजबूत बनाने, समाज की समस्याओं के समाधान और युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए वे लगातार काम करेंगे।