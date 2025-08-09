राजधानी में डबल मर्डर से सनसनी, नशेड़ियों ने युवक और देवर ने भाभी को मार डाला, इस छोटी से बात पर हुआ था विवाद

विधानसभा इलाके में सड्ढू पेट्रोल पंप के पास एसबीआई बैंक के पास रहने वाला कामेश्वर बंजारे शाम को पत्नी से झगड़ा कर रहा था। कामेश्वर की भाभी संगीता बंजारे ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो उसने चाकू से हमला कर दिया। महिला बचने के इधर-उधर भागने लगी, तो आरोपी ने उसे दौड़ा-दौड़ा कर गले में कई वार किए। संगीता के बेटे ने पिता देवेंद्र दास बंजारे को घटना की सूचना दी। इसके बाद परिजन अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन संगीता ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।