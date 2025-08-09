राजधानी में डबल मर्डर से सनसनी, नशेड़ियों ने युवक और देवर ने भाभी को मार डाला, इस छोटी से बात पर हुआ था विवाद

CG Murder Case: राजधानी में हत्याओं का दौर नहीं थम रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर आरोपियों ने दो हत्याएं कर दी। उरला इलाके में एक प्लांट के बाहर नशेड़ियों ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला, तो विधानसभा इलाके में एक युवक ने भाभी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
विधानसभा इलाके में सड्ढू पेट्रोल पंप के पास एसबीआई बैंक के पास रहने वाला कामेश्वर बंजारे शाम को पत्नी से झगड़ा कर रहा था। कामेश्वर की भाभी संगीता बंजारे ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो उसने चाकू से हमला कर दिया। महिला बचने के इधर-उधर भागने लगी, तो आरोपी ने उसे दौड़ा-दौड़ा कर गले में कई वार किए। संगीता के बेटे ने पिता देवेंद्र दास बंजारे को घटना की सूचना दी। इसके बाद परिजन अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन संगीता ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
न्यू राजेंद्र नगर उरला निवासी 27 वर्षीया धीरज कुमार साहू नवदुर्गा इस्पात कंपनी सरोरा में मजदूरी करता है। रात करीब 10.30 बजे वह घर के लिए निकला। इसी दौरान उसकी दोपहिया पर नशे में धुत सीतामढ़ी बिहार निवासी संजय महतो बैठ गया। धीरज ने उसे उतरने के लिए कहा। इस पर वह गाली-गलौच करने लगा। इसके साथ ही अपने साथियों संतोष महतो, राजीव कुमार, पप्पू कुमार और अन्य लोगों के साथ मिलकर धीरज की पिटाई कर दी। घायल धीरज को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई।