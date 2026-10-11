दुलना में 15 साल से बाढ़ का कहर, किसानों की फसल बर्बाद, 40.75 करोड़ का डायवर्सन अब भी अधर में

विनोद जैन/Chhattisgarh Farmer Protest: छत्तीसगढ़ के दुलना गांव में किसान पिछले करीब 15 वर्षों से बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। हर बरसात में नदी और नाले का पानी खेतों तक पहुंचने से फसलों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। कठौली नाला डायवर्सन और वियर निर्माण के लिए 40 करोड़ 75 लाख 32 हजार रुपये का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति के लिए भेजा गया है, लेकिन निर्माण शुरू होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस मामले को लेकर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं।