रायपुर

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 24 नवंबर तक चलेगी दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेन, देखें

Durga Puja Special Train: रेलवे ने दुर्गा पूजा के लिए दुर्ग-हज़रत निज़ामुद्दीन और इतवारी-शालीमार स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। दुर्ग से 5 अक्टूबर से 23 नवंबर तक और हज़रत निज़ामुद्दीन से 6 अक्टूबर से 24 नवंबर तक ट्रेन चलेगी।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 13, 2025

24 नवंबर तक चलेगी पूजा स्पेशल (Photo source- Patrika)
24 नवंबर तक चलेगी पूजा स्पेशल (Photo source- Patrika)

Durga Puja Special Train: रेलवे की ओर से दुर्गा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। 08760 दुर्ग-हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच आठ फेरे के लिए शुरू की गई गाड़ी 5 अक्टूबर से 23 नवम्बर तक दुर्ग से और ट्रेन 08761, 6 अक्टूबर से 24 नवम्बर तक हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से चलेगी।

ये गाड़ी रायपुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी मुंडवारा, दमोह, सागर, झांसी, आगरा कैंट, मथुरा, पलवल स्टेशनों पर ठहरकर हज़रत निज़ामुद्दीन तक जाएगी। दुर्ग से चलने वाली यह ट्रेन रायपुर में 11.20 बजे पहुचकर 11.30 बजे रवाना होगी।

त्योहारी सीजन स्पेशल ट्रेन (Photo source- Patrika)

इतवारी से शालीमार के बीच चलेगी स्पेशल

Durga Puja Special Train: इतवारी व शालीमार के बीच दुर्गा पूजा स्पेशल गाड़ी का परिचालन 5 फेरों के लिए किया जा रहा है। गाड़ी 08865 इतवारी से 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक और गाड़ी 08866 शालीमार से 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। यह गाड़ी रायपुर रात 10.30 बजे पहुंचकर 10.40 बजे रवाना शालीमार के लिए रवाना होगी।

Updated on:

13 Sept 2025 12:26 pm

Published on:

13 Sept 2025 12:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 24 नवंबर तक चलेगी दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेन, देखें

