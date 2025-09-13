रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 24 नवंबर तक चलेगी दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेन, देखें

Durga Puja Special Train: इतवारी व शालीमार के बीच दुर्गा पूजा स्पेशल गाड़ी का परिचालन 5 फेरों के लिए किया जा रहा है। गाड़ी 08865 इतवारी से 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक और गाड़ी 08866 शालीमार से 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। यह गाड़ी रायपुर रात 10.30 बजे पहुंचकर 10.40 बजे रवाना शालीमार के लिए रवाना होगी।