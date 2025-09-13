रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 24 नवंबर तक चलेगी दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेन, देखें

Durga Puja Special Train: रेलवे की ओर से दुर्गा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। 08760 दुर्ग-हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच आठ फेरे के लिए शुरू की गई गाड़ी 5 अक्टूबर से 23 नवम्बर तक दुर्ग से और ट्रेन 08761, 6 अक्टूबर से 24 नवम्बर तक हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से चलेगी।
ये गाड़ी रायपुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी मुंडवारा, दमोह, सागर, झांसी, आगरा कैंट, मथुरा, पलवल स्टेशनों पर ठहरकर हज़रत निज़ामुद्दीन तक जाएगी। दुर्ग से चलने वाली यह ट्रेन रायपुर में 11.20 बजे पहुचकर 11.30 बजे रवाना होगी।
Durga Puja Special Train: इतवारी व शालीमार के बीच दुर्गा पूजा स्पेशल गाड़ी का परिचालन 5 फेरों के लिए किया जा रहा है। गाड़ी 08865 इतवारी से 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक और गाड़ी 08866 शालीमार से 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। यह गाड़ी रायपुर रात 10.30 बजे पहुंचकर 10.40 बजे रवाना शालीमार के लिए रवाना होगी।