CG News: राहुल गांधी पर चुनाव आयोग की सख्ती, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा- देश से मांगें माफी…

CG News: भारत निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को 7 दिन के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करने अथवा देश से माफी मांगने का निर्देश दिया है। इस पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जबरदस्ती इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं।