CG News: राहुल गांधी पर चुनाव आयोग की सख्ती, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा- देश से मांगें माफी…

CG News: भारत निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को 7 दिन के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करने अथवा देश से माफी मांगने का निर्देश दिया है। इस पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जबरदस्ती इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं।
सांसद अग्रवाल ने कहा कि यदि राहुल गांधी को वास्तव में लगता है कि चुनाव आयोग किसी प्रकार की गड़बड़ी कर रहा है तो उन्हें बिना देर किए हलफनामा प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन यदि उनके पास कोई प्रमाण या ठोस आधार नहीं है तो उन्हें अपने झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी और निष्पक्ष संस्था है। उस पर अनर्गल आरोप लगाना लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।