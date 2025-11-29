बिजली बिल बकाया नहीं चुकाने वालों पर कनेक्शन कटना शुरू, रायगढ़ में 60 करोड़ की रिकवरी का टारगेट…

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में विद्युत विभाग इन दिनों बकाया वसूली के लिए सख्त मोड में है। आम उपभोक्ताओं पर बढ़ते लंबित बिलों को देखते हुए विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। वर्तमान में जिले के 27,899 उपभोक्ताओं पर कुल 60 करोड़ 57 लाख रुपए का बकाया दर्ज है। हाफ बिजली बिल योजना बंद होने के बाद से बकायादारों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिसके चलते विभाग की टीमें रोजाना इलाके-इलाके में पहुंचकर वसूली की कोशिश कर रही हैं।