RI परीक्षा घोटाला में EOW की बड़ी कार्रवाई! पेपर लीक कराने वाले दो अफसर गिरफ्तार, आज तय होगा जेल या रिमांड…

ईओडब्ल्यू द्वारा रायपुर सहित अन्य जिलों में 19 ठिकानों में छापेमारी के दौरान दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले थे। इसे जांच के लिए जब्त कर छानबीन करने के बाद दो अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि जल्द ही परीक्षा कार्य में लगे हुए अन्य अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर बयान लिया जाएगा। बता दें कि छापेमारी के बाद बुधवार की देर रात वापस लौटे।