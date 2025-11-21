RI परीक्षा घोटाला में EOW की बड़ी कार्रवाई! पेपर लीक कराने वाले दो अफसर गिरफ्तार, आज तय होगा जेल या रिमांड...(photo-patrika)
RI Exam Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईओडब्ल्यू ने पटवारी से राजस्व निरीक्षक प्रमोशन भर्ती घोटाला में आयुक्त भू-अभिलेख रायपुर के सहायक सांख्यिकी अधिकारी वीरेन्द्र जाटव और क्षेत्रीय उप आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय के सहायक सांख्यिकी अधिकारी हेमन्त कौशिक को गिरफ्तार किया।
उक्त दोनों ने लीक करने के लिए प्रश्नपत्र करीबी पटवारियों तक पहुंचाया। इसके एवज में जमकर अवैध वसूली की गई। इस रकम को स्वयं और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया गया। पदोन्नति परीक्षा में घोटाला करने पर गुरुवार को गिरफ्तार करने के बाद 21 नवंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
बताया जाता है कि दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है। बता दें कि 7 जनवरी 2024 में पटवारी से आरआई बनने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 90 पदों के लिए 2600 से ज्यादा पटवारी शामिल हुए थे। 29 फरवरी 2024 को परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। इसमें 216 पटवारियों का चयन प्रशिक्षण के लिए हुआ था।
हालांकि बाद में 13 लोगों का अंतिम चयन हुआ। लेकिन बाद में 22 लोगों का सलेक्शन किया गया। इसे लेकर पटवारियों ने आक्रोेश जताया था। साथ ही लेन-देन कर अपने लोगों को उपकृत करने का आरोप लगाया। परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत को लेकर मामला विधानसभा में उठने पर राज्य सरकार द्वारा इसे जांच के लिए ईओडब्ल्यू को सौंपा था।
ईओडब्ल्यू द्वारा रायपुर सहित अन्य जिलों में 19 ठिकानों में छापेमारी के दौरान दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले थे। इसे जांच के लिए जब्त कर छानबीन करने के बाद दो अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि जल्द ही परीक्षा कार्य में लगे हुए अन्य अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर बयान लिया जाएगा। बता दें कि छापेमारी के बाद बुधवार की देर रात वापस लौटे।
