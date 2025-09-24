छत्तीसगढ़ में भी जल्द शुरू होगा एसआईआर, अब ऐसे की जाएगी फर्जी मतदाताओं की पहचान

आम मतदाताओं को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने एक नई पहल की है। इसके तहत कोई भी मतदाता सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर जाकर 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम देख सकता है। इसके लिए वेबसाइट में दो अप्शन दिए गए हैं। पहला तत्काल सर्च है। इसमें मतदाता विधानसभा के आधार पर अपना नाम खोज सकते हैं। इस प्रक्रिया में मतदाता के नाम/नाम के शब्दखंड को विधानसभा के सभी भागों मे सर्च किया जाता है।