CG News: प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई की तबीयत बिगड़ी, रायपुर एम्स में भर्ती

पंडवानी गायिका तीजन बाई (Photo Patrika)
CG News: प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्मभूषण तीजन बाई की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें दोपहर रायपुर एम्स लाकर भर्ती किया गया। उनके साथ डा शिखर अग्रवाल और स्टाफ भी पहुंचा है। तीन दिन पहले रायपुर आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर तीजन बाई से चर्चा की थी। बता दें कि कला के क्षेत्र में तीजन बाई ने पंडवानी लोककला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। तीजन बाई पंडवानी गायिका है।
पंडवानी में दुशासन वध के प्रसंग पर तीजन का पॉवरफुल प्रदर्शन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वहीं तीजन की लोकप्रियता छत्तीसगढ़ के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी है। 1980 में तीजन बाई ने सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, टर्की, माल्टा, साइप्रस, रोमानिया और मॉरीशस की यात्रा की।
छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका डॉ तीजन बाई को साल 1988 में पद्मश्री सम्मान मिला।1995 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2003 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से अलंकृत की गईं. 2007 में उन्हें नृत्य शिरोमणि से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2017 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से डी लिट की मानद उपाधि दी गई. साल 2019 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। तीजनबाई को अब तक 4 डी लिट सम्मान मिले हैं। साथ ही उन्हें जापान में फुकोका पुरस्कार भी मिला है।
