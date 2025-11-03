CG News: प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई की तबीयत बिगड़ी, रायपुर एम्स में भर्ती

छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका डॉ तीजन बाई को साल 1988 में पद्मश्री सम्मान मिला।1995 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2003 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से अलंकृत की गईं. 2007 में उन्हें नृत्य शिरोमणि से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2017 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से डी लिट की मानद उपाधि दी गई. साल 2019 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। तीजनबाई को अब तक 4 डी लिट सम्मान मिले हैं। साथ ही उन्हें जापान में फुकोका पुरस्कार भी मिला है।