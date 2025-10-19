पत्रिका इंटरव्यू: फिल्म सिटी और सब्सिडी मेरी प्राथमिकता में शामिल, मोना सेन बोलीं- बहन को बड़े डायरेक्टर ने फिल्म का ऑफर दिया था लेकिन…

पत्रिका से खास बातचीत में मोना ने अपनी प्राथमिकताएं बताईं और कहा कि मैं हमेशा साफ-सुथरे ढंग से काम करने में विश्वास रखती हूं। मेरा लक्ष्य इंडस्ट्री का नाम ऊंचा करना है, किसी को परेशान नहीं करना। चाहे फिल्म सिटी का निर्माण हो सब्सिडी। दोनों मेरी प्राथमिकता सूची में है। गांव-गांव में थिएटर बनने चाहिए ताकि हमारी फिल्में उनकी पहुंच में हो। इन सभी मुद्दों के लिए हम सरकार और इंडस्ट्री दोनों के साथ मिलकर ठोस हल निकालेंगे। पेश है उनसे बातचीत के संपादित अंश।