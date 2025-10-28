CG News: फेसबुक पेज ‘भूपेश है तो भरोसा है’ के संचालक पर एफआईआर, सिविल लाइन पुलिस ने दर्ज किया मामला

CG News: फेसबुक पेज भूपेश है तो भरोसा है, के संचालक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस पेज पर साहू समाज के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। इसको लेकर समाज की ओर से विरोध दर्ज कराया गया था। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में लिया है।