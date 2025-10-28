CG News: फेसबुक पेज ‘भूपेश है तो भरोसा है’ के संचालक पर एफआईआर, सिविल लाइन पुलिस ने दर्ज किया मामला

CG News: फेसबुक पेज भूपेश है तो भरोसा है, के संचालक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस पेज पर साहू समाज के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। इसको लेकर समाज की ओर से विरोध दर्ज कराया गया था। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में लिया है।
पुलिस के मुताबिक खम्हारडीह निवासी प्रवीण साहू ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की थी। शिकायत के मुताबिक फेसबुक पेज भूपेश है तो भरोसा है पर एक विवादित पोस्ट की गई है।
इसमें तेली समाज को लेकर प्रतिकूल टिप्पणी है। इस पर समाज ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। इस मामले में सिविल लाइन फेसबुक पेज के संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
